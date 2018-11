Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft

Soms zijn dingen bijzonder moeilijk en dan moet je door een zware periode heen. Gelukkig komt aan zo’n periode altijd weer een eind. Je hebt familie en vrienden die je er doorheen slepen. Bedenk ook dat je niet alles in je eentje hoeft op te knappen. Probeer te genieten van de tijd die je voor jezelf hebt, want die tijd is eigenlijk maar spaarzaam. Doe de dingen die jij leuk vindt, op je eigen manier, zonder dat iemand er commentaar op kan leveren. Dan kun je optimaal van je vrije tijd genieten.

Beeld: Sanne Bakker