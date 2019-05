Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft

Het is niet zo verstandig om nu nieuwe projecten aan te gaan. Je bent er niet helemaal bij met je hoofd en dat zou toch best grote consequenties kunnen hebben. Doe het gewoon wat rustiger aan en heb wat meer geduld. Dat zal je toekomstige ondernemingen meer goed doen. Het is dus tijd om je wat meer te bezinnen. Ga bij jezelf te rade wat jouw dromen en plannen voor de toekomst zijn en ga dan je plan trekken. Daar mag je best de nodige tijd voor uittrekken.

Beeld: Sanne Bakker