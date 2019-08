Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft

Houd je financiële aangelegenheden in het oog. Laat niets aan het toeval over. Samen met anderen krijg je de kans om nieuwe zaken op te zetten, die geld in het laatje brengen en waarmee je in financieel opzicht goed kunt scoren. Maar je schiet er niets mee op om te blijven dromen van wat je wilt. Stroop dus je mouwen op, maak tijd en ruimte voor je hobby, of voor wat je wilt doen. Dat dient als troost, omdat andere zaken in je leven vandaag finaal de mist ingaan. Toch is dat maar tijdelijk. Er gloort hoop aan de horizon! Blijf niet gevangen in luchtkastelen!

Geen Kreeft, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker