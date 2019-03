Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft

Blijf afstandelijk en ongenaakbaar als een juridische kwestie doorspekt raakt met onfrisse details. Als je gelijk hebt, verlies je de zaak niet. De tijd is rijp voor mededogen. Er kan iets moois groeien uit een eenvoudig begin. Er zijn een paar mensen, die van tijd tot tijd twijfelen aan jouw kunnen. Het is aan jou om te bewijzen dat jij over voldoende capaciteiten beschikt. Je kunt ze in ieder geval een poepie laten ruiken.

Geen Kreeft, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker