Je moet het maar durven: dít zijn de koppels die de ultieme verleiding aangaan

Vorige week al maakten we kennis met de vrouwelijke én mannelijke verleiders. Deze nieuwe week beginnen we dan eindelijk met de langverwachte koppels die vanaf Valentijnsdag op een tropisch eiland de ultieme verleiding aangaan.

Lees ook:

My oh my… Dít zijn de eerste beelden van ‘Temptation Island 2019’

Voorstelrondje

We stellen je voor aan Rodanya & Morgan, Demi & Sidney, Laura & Roger en Milou & Heikki, de Nederlandse en Vlaamse stellen die zich wagen aan Temptation Island 2019.

Rodanya & Morgan

Zij heeft een volle bos krullen, hij kijkt nu al met zoetsappige flirtoogjes de camera in. We hebben het over Rodanya en Morgan, beiden 20 jaar, die drie jaar samen zijn. En het wordt inmiddels een standaard riedeltje: ook Morgan heeft zich te bewijzen en hoopt op het Eiland der Verleiding het vertrouwen van zijn Rodanya terug te winnen. Morgan ging na zes maanden al vreemd en beging afgelopen zomer opnieuw een misstap. Rodanya wil hem nog één kans gegeven en die kans heet Temptation Island.

Demi & Sidney

Is het haar duckface? Of is het haar diepe decolleté met bh-randje van kant? Hoe dan ook, bij het zien van Demi (22) moeten wij toch direct aan Fabiola denken. Maar Fabiola kwam als wulpse single het eiland verkennen en dat is voor Demi toch bepaald niet zo. Zij is inmiddels alweer drie jaar samen met Sidney (21) en de twee zijn – naar eigen zeggen – onafscheidelijk. Daarom zit voor hen de test niet in verleiding, maar in de afstand: kunnen ze wel zonder elkaar overleven? Ze zullen voor het eerst zo lang van elkaar gescheiden zijn.

Laura & Roger

Oh jee, is dit het koppel waarbij de vlam in de pan zal slaan? De relatie van Laura (21) en Roger (23) laat zich vooral kenmerken door jaloezie. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens het uitgaan, werden friends with benefits en toen veranderde hun relatiestatus simpelweg in it’s complicated. Laura vertrok voor vijf maanden naar Spanje en dus stelden ze regels voor elkaar op, zodat er geen grenzen overschreden zouden worden. Raad eens? Beiden overschreden die grenzen. Daarom is dit programma hun laatste poging: het wordt erop of eronder voor deze twee!

Milou & Heikki

De relatie van Milou en Heikki kent misschien wel het sappigste detail van allemaal: ze leerden elkaar kennen bij een motorcrosswedstrijd waar Milou met haar toenmalige vriend was. Heikki zag direct het ideale plaatje en dus besloten ze er voor te gaan. Maar ook hier wordt de relatie geteisterd door het groene spook: Milou is heel jaloers en checkt met plezier Heikki’s telefoon (ze heeft zelfs al zijn wachtwoorden om overal in en bij te kunnen). Kan ze Heikki écht vertrouwen? Hun deelname zal het duidelijk moeten maken….

Het nieuwe seizoen van Temptation Island start op donderdag 14 februari om half 9 bij RTL 5 met een dubbele aflevering. En voor wie een Videoland-abonnement heeft is er éxtra goed nieuws: daar verschijnt namelijk op 14 februari een driedubbele aflevering.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: VIVA | Beeld: RTL, VIJF