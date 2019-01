Deze kopjescake met pindakaas maak je met slechts 3 ingrediënten

Less is more. In Flair vind je deze week een aantal recepten waarvoor je slechts drie ingrediënten nodig hebt, waaronder deze kopjescake met pindakaas. Enne, binnen twee minuten kun je er al van genieten.

Voor 1 persoon

30 g kristalsuiker

3 el pindakaas (met stukjes noot)

2 eieren

vuurvaste mok

Bereiding

Weeg in de mok de suiker en pindakaas af. Breek de eieren erboven en roer alles met een vork door elkaar. Als alles goed is gemengd, heb je ongeveer 3/4 mok vol. Zet hem in de magnetron en verhit 1 tot 2 minuten op de hoogste stand. In een 700 watt-magnetron duurt het 1 minuut en 45 seconden, maar het is niet erg als dat bij jou anders is. Kijk door het raampje en als de cake ongeveer 2½ cm boven de rand van de mok uitsteekt, zet je de magnetron uit. Zodra de magnetron stopt zal de cake iets inzakken; als hij tot onder de rand van de mok zakt, zet je de magnetron nog 5 tot 10 seconden aan. De cake is klaar als hij niet meer inzakt. Gebruik een ovenhandschoen of een theedoek om de mok uit de magnetron te halen. Laat de cake 1 minuut afkoelen voor je erop aanvalt. Je kunt dit recept ook met cashewnoot- of amandelpasta of zelfs met chocolade-hazelnootpasta maken in plaats van met pindakaas. Als je jezelf echt wilt verwennen, doe dan een lepel chocopasta over de cake voor je hem opeet: die wordt dan heerlijk smeuïg en trekt in de cake.

