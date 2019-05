Kunnen er wat jou betreft geen genoeg planten in huis staan en ben je continu bezig met het uitbreiden van jouw urban jungle? Trek dan morgen een sprintje naar Lidl, want daar scoor je vanaf morgen een kokospalm voor een prikkie.

Van kleine cactussen tot kamerplanten met grote bladeren: een beetje groen in huis mag vandaag de dag niet ontbreken. Dat weten ze ook bij Lidl, en dus heeft de budgetsupermarkt deze week weer een paar fijne aanbiedingen voor iedereen die zijn of haar interieur een upgrade wil geven.

Lees ook

Lifehack: waarom je je planten soms melk moet geven

Grote plant, klein prijsje

Vanaf woensdag 29 mei kun je namelijk een tropische kokospalm van haar liefst 1,5 meter hoog scoren bij Lidl. Zoals we gewend zijn voor een zacht prijsje, want je hoeft er slechts 6,49 voor neer te tellen. Zo’n grote kamerplant niets voor jou of een gebrek aan ruimte? No worries, want speciaal voor jou verkoopt Lidl deze week de populaire bananenplant met een hoogte van zo’n 35 tot 50 centimeter. Deze gaat over de toonbank voor een bedrag van slechts 3,99. Rennen, dus!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Lidl folder | Beeld: iStock, Lidl