Het is na een gestreste dag op werk wel zo lekker om thuis even helemaal tot rust te komen. Wist je dat een bepaalde kleur je hierbij kan helpen?

Geloof het of niet, maar kleuren kunnen invloed hebben op je humeur. Of het een van je favoriete kleuren is of niet: marineblauw is de meest relaxende kleur. Dit blijkt uit het onderzoek van GF Smith en de Universiteit van Sussex onder bijna 26.000 mensen. Het zien van de kleur marineblauw verlaagt je hartslag en zorgt ervoor dat het stresshormoon cortisol afneemt.

Hoe kan dit?

Terwijl de een wild wordt van een gele muur, wordt de ander warm van een groene muur. Verschillende mensen, verschillende smaken zou je denken. Maar marineblauw blijkt een kalmerend effect te hebben op de meeste mensen. Felle en levendige kleuren worden daarentegen geassocieerd met energie. Niet gek dan ook dat juist marineblauw het ontspannen effect geeft. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de zachte kleur ons onbewust doet denken aan een sterrenhemel of de oceaan. Ook je hersenen kunnen een rol spelen. Je brein kan sommige kleuren makkelijker verwerken, waardoor het effect anders is.

Verven maar!

Wat de precieze reden ook mocht zijn… het kan je misschien de doorslag geven om die muur in je kamer toch in een blauwe tint te verven. Is marineblauw écht niet jouw kleur? Dan kan je ook de kleuren turquoise en roze gebruiken. Deze zouden een gelijkwaardig effect hebben.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock