Guilty? Dit kledingstuk vergeet bijna iedereen met regelmaat te wassen

T-shirts, truien en broeken doen we met regelmaat in de wasmachine, maar er is een kledingstuk dat vaak vergeten wordt. Hoewel we onze sjaal aan het eind van het winterseizoen wel wassen, doen we dat tussendoor maar weinig. Terwijl dat wel moet.

Ga jij vandaag de dag de deur niet uit zonder sjaal om je nek, maar kun je niet herinneren wanneer je ‘m voor het laatst in de wasmachine hebt gegooid? Zet dat dan maar op je lijstje voor komend weekend. Het ding is namelijk een broeihaard van bacteriën…

Niet fris

In het kledingstuk blijven bacteriën gemakkelijk hangen; bacteriën die ervoor kunnen zorgen dat je ziek wordt. Zijn je kids ziek of zijn veel collega’s grieperig? Vergeet ‘m dan vooral niet te wassen, want ook hun bacteriën verzamelen zich ongemerkt in jouw sjaal. Klinkt niet heel fris, toch?

Zo was je ‘m

Je goed er goed aan om jouw sjaal meerdere keren per seizoen te wassen. Dit kun je het best doen door een sopje te maken van lauwwarm water en een drupje (baby)shampoo. Laat het kledingstuk hier zo’n tien minuten in weken en leg het vervolgens in een bak met koud water. Ververs dit water tot er geen zeep meer uitkomt. Knijp tot slot je sjaal voorzichtig uit en laat ‘m liggend op een wasrek drogen. Et voilà, dan is-ie weer lekker fris!

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock