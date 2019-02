In je agenda ermee: er liggen zéér binnenkort Kinder Bueno-ijsjes in de schappen

De zon heeft ons de afgelopen dagen geen moment in de steek gelaten en oh, wat was het een fijn weekend. Snak jij met dit heerlijke weer (ook de komende dagen is het weer raak!) ook enorm naar een lekker ijsje? Én ben je dol op Kinder Bueno? Dan hebben we goed nieuws voor je, want the best of both worlds ligt binnenkort in de schappen.

Lees ook: Zoekplaatjeshorror: de lolly tussen deze ijsjes vind je nóóit

Eerder konden we al watertanden bij de beelden van de verschillende ijsjes van Kinder, binnenkort kunnen we ze ein-de-lijk gaan proeven. Omcirkel 11 maart maar in je agenda, want vanaf kun je de traktaties scoren. Yum!

Verschillende varianten

De soorten die op de Nederlandse markt uitgebracht worden zijn de Kinder Bueno Ice Cream Cone, de Kinder Bueno Ice Cream Bar en de Kinder Ice Cream Stick en Sandwich. Waar wij het meest naar uitkijken? Alles met Kinder Bueno erin. Zo is de reep bijna letterlijk het betere grote zusje van de originele variant, maar dan met ijs. Dat wil je, toch?

Kopen, kopen, kopen

Dit verhaal kent één nadeel: niet alle ijsjes zijn in de supermarkt verkrijgbaar. Zo is de Kinder Bueno Ice Cream Bar enkel verkrijgbaar in pretparken, bioscopen en tankstations. Maar dat mag de pret niet drukken, want de rest is wél gewoon te vinden in de ijsschappen bij een super in de buurt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, Kinder