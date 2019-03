Nieuwe maand, nieuw GTST-kijkvoer: verlaat dít personage binnenkort Meerdijk?

Er is weer een nieuwe maand aangebroken, waarin we wederom kunnen genieten van onze favoriete dagelijkse soap. In een nieuwe trailer van GTST is te zien dat de Meerdijkers weer een hoop te wachten staat en dat levert een hoop verrassende momenten op voor de kijkers.

Want gaat er binnenkort wéér een personage de soap verlaten? En op wie is Linda verliefd? Zo. Veel. Vraagtekens.

Let op, spoilers!

India

Na haar relatiebreuk met Noud (Ruud Feltkamp) afgesloten te hebben en haar gevoelens voor Rover (Floris Bosma) opzij te hebben gezet, heeft Kimberly Sanders (Britt Scholte) het nu wel erg gezellig met Tiffy (Cecilia Adorée). Ze wagen zich aan een ‘liefdesexperiment’, waarin ze erachter proberen te komen wat ze voor elkaar voelen. Toch zien we in de trailer dat Kimberly vastberaden zegt dat ze naar India gaat. Loopt haar nieuwe romance dan toch op niets uit? En is alles waar haar familie momenteel doorheen gaat (van Mariekes dood tot de kinderwens van Lucas en de nasleep van Janines ontvoering) niet genoeg om te blijven hangen in Meerdijk?

Liefde

In de nieuwe GTST-maand bloeit er nog meer liefde op in het soapdorp. Zo horen we Linda zeggen dat ze weer verliefd is én zien we dat Anton en Shanti niet van elkaar af lijken te kunnen blijven. Tussen Sjors en Amir gaat het wat minder goed (lees: schreeuwend op straat), waardoor de komst van het huwelijksfeest ineens niet meer zo zeker lijkt te zijn. Daarnaast willen Flo en Lucas dolgraag een kindje en vragen een wel heel verrassend persoon om de draagmoeder te zijn.

Bekijk hieronder de maart-trailer van GTST:

Bron: Libelle | Beeld: GTST