‘Kimberly Sanders’ verlaat gedwongen ‘GTST’: ‘Het besluit kwam als een klap’

De geruchten gaan al een tijdje dat Britt Scholte (22), die de rol van Kimberly Sanders vertolkt in ‘GTST’, de soap zou verlaten. De vermoedens zijn ontstaan toen ze zelf terugblikken begon te delen via Instagram én ‘RTL’-baas Peter van der Vorst (48) gehoor leek te gaan geven aan fans die ‘klaar waren met de puberpersonages’. De actrice heeft de roddels zojuist bevestigd; binnenkort is ze niet langer inwoner van Meerdijk.

Op Instagram vertelt de brunette de afgelopen tijd veel vragen te hebben gekregen rondom haar rol in de dagelijkse soap. “En bij deze kan ik zeggen dat het klopt”, schrijft Britt. “Het GTST-avontuur is helaas afgelopen voor mij.”

Teleurgesteld

Het was niet haar eigen keuze om haar rol te beëindigen. “In de basis was het een besluit van de schrijvers en kwam dat best als een klap. Je kan wel zeggen dat ik teleurgesteld was”, geeft ze toe. “Ik heb de afgelopen drie jaar met ontzettend veel liefde en plezier meegewerkt aan deze productie, veel geleerd en genoten. Ik ga mijn collega’s mega missen. Van crew tot cast.”

Nieuwe projecten

Dat ze gedwongen haar werk neer moet leggen voor GTST is een tegenslag voor de actrice, maar dat betekent niet dat ze bij de pakken neerzit. “Inmiddels zijn er al heel veel ontwikkelingen bezig met nieuwe projecten en waar ik heel enthousiast van word”, onthult Britt. “Ik sta niet stil en er komen hele toffe projecten aan! Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de toekomst mij gaat brengen. Bye Kimberly Sanders, het was een cadeautje om je te mogen spelen.”

Lees ook

Nieuwe maandtrailer ‘GTST’ onthult dat dít oude vertrouwde personage terugkeert



Succes

Niet alleen Britt is teleurgesteld door haar vertrek, ook fans van GTST geven aan haar enorm te gaan missen. “Ik ga je zo heel erg missen in GTST. Heel veel succes met alles wat je gaat doen, lieve Britt. Ik blijf je uiteraard volgen”, reageert een volger. Een ander geeft haar mee: “Waardige actrice was en ben je! Succes met je verdere loopbaan”

De tekst gaat verder onder de foto.

En Rover?

Het leek er in eerste instantie op dat ‘Kimberly’ niet in haar eentje Meerdijk zou verlaten, maar samen met haar vriendje Rover Dekker (Floris Bosma). Of hij inderdaad ook afscheid zal moeten nemen van de soap, is vooralsnog niet bekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram