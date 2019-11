Sinds kort zijn ‘GTST’-personages Kimberly Sanders (Britt Scholte) en Rover Dekker (Floris Bosma) weer een stelletje. Fans van het koppel konden dan ook hun geluk niet op, maar het lijkt erop dat die blijdschap niet van lange duur is. Althans, het lijkt erop dat de twee samen Meerdijk – en dús de soap – gaan verlaten.

Let op, spoilers!

Er lijken meerdere hints te zijn dat zowel Rover als Kimberly binnenkort niet meer te zien zullen zijn in de dagelijkse soap. Ten eerste is Britt onlangs begonnen met het plaatsen van oude beelden van GTST en memorabele scènes die ze gespeeld heeft. Hierdoor lijkt het volgens Televizier.nl erop dat de actrice binnenkort afscheid zal nemen van haar personage.

Amerika

Er is meer. In de maandtrailer – die verklapt dat een oude bekende deze maand juist weer terugkeert naar Meerdijk – zijn Kimberly en Rover nergens te bekennen. Daarbij komt dat het nichtje van Ludo (Erik de Vogel) onlangs een contract heeft getekend bij een Amerikaans vlogbedrijf, maar voor de liefde heeft ze destijds besloten om toch langer in Meerdijk te blijven hangen. Maar besluit ze nu toch te gaan? En reist Rover haar achterna?

Wereldreis

Daarbovenop komt nóg een scenario. In de aflevering die op maandag 11 november zal worden uitgezonden op RTL4 maar nu al te zien is op Videoland, is te zien hoe Rover mot krijgt met Rik (Ferry Somogyi), die zijn manager is bij Boks. De zoon van Linda (Babette van Veen) trekt het niet dat hij zo veel moet werken en besluit uiteindelijk per direct ontslag te nemen. Als hij bij CS aankomt – waar Kimberly op dat moment aan het werk is – en over zijn beslissing vertelt, besluit ook zij haar baan op te zeggen. Eenmaal thuis komen de twee op het idee om op wereldreis te gaan. Dit zou dus zomaar kunnen betekenen dat het stel er samen tussenuit knijpt.

‘Kinderachtig’

Als Rover en Kimberly de soapstad echt gaan verlaten, krijgen trouwe kijkers die van mening zijn dat er te veel jonge personages in GTST te zien zijn, hun zin. Eerder dit jaar stroomde Twitter vol met negatieve reacties vanwege de ‘kinderachtige’ verhaallijnen en ‘puberpersonages’ in de soap. Daarop reageerde zenderbaas Peter van der Vorst dat de soap weer ‘herkenbaarder en gewoner’ zou worden. Of het mogelijke vertrek van Kimberly en Rover daarmee te maken heeft, zal de tijd (van onbezorgdheid) moeten leren.

