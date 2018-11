Column Kim-Lian: ‘Dit is mijn laatste column voor dit mooie magazine’

Kim-Lian van der Meij (38) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (10), William (8) en Benjamin (5). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Lees ook: Column Kim-Lian: ‘Het enige wat in Zweden de donkere maanden een beetje breekt, is Halloween’

De allerlaatste

Dit is mijn laatste column voor dit mooie magazine. Na ruim twee jaar elke week iets over mijn leven te hebben geschreven (in totaal 116 columns!) is het nu even klaar. Ondanks dat de wekelijkse deadline behoorlijk in mijn nek hijgde en ik soms écht niet wist wat ik nu weer op papier moest zetten, kwam er uiteindelijk altijd iets uit de pen. Niet altijd even briljant of boeiend misschien, maar ik vond het ontzettend leuk om te doen. En ik hoop dat jij, de lezer, mijn columns met plezier hebt gelezen.

Ik heb me altijd ver gehouden van politieke of maatschappelijke discussies, zoals Zwarte Piet of immigratie. Eén: omdat er al genoeg mensen gevraagd en ongevraagd hun mening delen over van alles en nog wat via verschillende media. Twee: omdat ik daar vaak ook geen mening over heb. Of in elk geval niet zo uitgesproken. Heel zwart-wit ben ik niet, ik ben niet vóór of tégen. Er zit vaak ook iets belangrijks en moois in het midden. Ook de behoefte om mijn tv-collega’s af te zeiken of mijn eigen ‘expertise’ op papier te knallen en daarmee de zoveelste te zijn die een mening heeft over bijvoorbeeld Twan Huys, heb ik nooit gehad. Kunnen we die man alsjeblieft met rust laten? En gewoon zijn werk laten doen? Doodvermoeiend, al die betweters. Zo! Ik kan het toch niet laten om in de laatste column even mijn mening te geven. Maar toch ben ik voor mínder mening. Leven en laten leven, mensen.

‘Trouw heeft mijn moeder alle columns netjes uit het blad gescheurd en in een map bewaard’

Het was trouwens ook nooit de opdracht van de aardige Flair-redactie om daarover te schrijven. Het moest vooral over mijn dagelijks leven gaan. Kinderen, partner, werk, succes, tegenslag, huishouden, onze honden, hobby’s, vrouw zijn, mezelf zijn! Ik denk dat dat goed is gelukt. Heerlijk om totaal de controle hebben over elk woord dat je kiest. En het desnoods vijf keer opnieuw te schrijven als het er niet staat zoals je het bedoelt. Dit in tegenstelling tot interviews die soms als een steen in je maag voelen als je ze terugleest.

Ik dank de lezeressen die me via verschillende wegen lieten weten mee te leven met of zich te herkennen in het verlies van onze trouwe viervoeter. Of hebben moeten lachen om herkenbare chaotische schoolpleinsituaties. En zelfs de lezeres die klaagde dat ik te veel over mijn keramiekwerkjes schreef: van klei word je blij 😉 Trouw heeft mijn moeder alle columns netjes uit het blad gescheurd en in een map bewaard. Daardoor heb ik nu een boekwerk van de afgelopen jaren. Een mooi document. Dank je wel Flair! Voor deze mooie tijd. En mocht jij (de lezer) mij missen… Ik deel bijna dagelijks iets van mijn leven op Instagram: @kimlianvdmeij. Zie je graag daar. Dááááááág allemaal!

Deze column van Kim-Lian komt uit Flair 47. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.