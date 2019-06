Kijktip: Netflix-special over When They See Us met Oprah

De mini-serie ‘When They See Us’ is misschien wel een van de meest besproken Netflix series. Heb jij ‘m al gezien? Het vertelt het verhaal van de ‘Central Park Five’ die ruim tien jaar onterecht vast hebben gezeten voor verkrachting. Netflix komt nu ook met een special waarin Oprah de vijf mannen interviewt. Wil. Je. Zien

De serie houdt de hele wereld in zijn greep. Zo werd vandaag bekend gemaakt dat Elizabeth Lederer niet langer werkzaam is op de Columbia Law School, nadat een groep studenten van de universiteit in New York ontslag van de voormalig officier van justitie hadden geëist.

In de special is te zien hoe Oprah Winfrey de vijf mannen interviewt. Ze gaat in gesprek met Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana en Korey Wise, die allemaal jarenlang in de gevangenis hebben gezeten voor een misdaad die zij niet hebben gedaan.

Het is een heftig en pijnlijk interview. Antron McCray vertelt dat hij heel veel moeite heeft met de toekomst. Hij huilt meerdere keren tijdens het interview. “Ik ben gebroken op een manier dat het niet meer te herstellen is.“ Voor de vier anderen blijkt When They See Us als een soort begin van hun herstel te zijn. Voor Antron voelt het anders. Zijn wonden zitten heel diep: “Voor mij niet mevrouw. Ik waardeer het echter wel”, zegt hij tijdens het interview met Oprah.

De special staat nu op Netflix. Bekijk de trailer alvast hieronder:

