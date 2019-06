Kijkip: De heftige waargebeurde serie ‘When They See Us’ waarbij acteurs mentale hulp kregen

Ben je al bijna door je Netflix-watchlist heen? Dan hebben wij weer een serie die je echt wilt toevoegen aan je lijstje: ‘When They See Us‘. De nieuwe Netflix-serie gaat over vijf tieners die onterecht dertien jaar lang vast hebben gezeten voor verkrachting. Ze werden als monsters gezien, maar waren onschuldig…

De mini-serie vertelt het waargebeurde verhaal van Antron McCray, Yusef Salaam, Kevin Richardson, Raymon Santana en Korey Wise. In het voorjaar van 1989 werden deze tieners opgepakt, verhoord en veroordeeld voor de verkrachting op de 28-jarige Trisha Meili. Maar ze hadden er niks mee te maken. Trisha overleefde de aanval, maar lag erna wel twaalf dagen in coma.

De jongens kregen de naam ‘Central Park Five’. ‘When They See Us‘ vertelt hun verhaal in vier delen. Heel Amerika was in shock door de verkrachting. De misdaad kreeg veeel media-aandacht, want het land leefde massaal mee. Terwijl de jongens – we herhalen het nog maar een keer – onschuldig waren… Heel heftig.

Therapeutesessies

Niet alleen is de serie ongelofelijk heftig om te zien, maar dat was-ie ook om te maken. Dit blijkt uit een interview met actrice Niecy Nash. Zij speelt in de serie de moeder van Korey.

Aan The Hollywood Reporter vertelde zij dat de hele cast de mogelijkheid had om na het filmen te praten met een therapeut. “Het was vooral zwaar toen de jongens op wie de serie gebaseerd is op de set waren. Het is hún verhaal wat wij vertellen. Ik liep vaak de set af met de gedachte: ‘Ik kan niet meer. Breng alsjeblieft humor terug!’ Maarja, we zijn allemaal zo gedreven dat we onze eigen gevoelens opzij hebben gezet om het verhaal te kunnen vertellen. Dat is veel belangrijker.’

De regisseur en de schrijver van het verhaal willen met de serie een ander licht schijnen op de mannen achter de Central Park Five, hun families en hun gemeenschap.

Vanaf 31 mei staat de serie op Netflix. Wil je alvast een voorproefje? Bekijk hieronder dan de trailer.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Still When They See Us