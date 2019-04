Kijkers wederom enorm ontroerd door uitzending ‘Beau Five Days Inside’

In de tweede aflevering van ‘Beau Five Days Inside’ ging Beau van Erven Dorens op bezoek bij het Rosa Spier Huis in Laren: een bejaardentehuis waar kunstenaars, muzikanten en wetenschappers hun laatste jaren doorbrengen. Met de uitzending wist de presentator de kijkers weer diep in het hart te raken. En twitterend Nederland was vooral onder de indruk van Caroline Kaart, een van de bewoners van het tehuis.

Bij binnenkomst wordt Beau al snel geconfronteerd met het grote vergeten: dementie. Het ontroert hem en hij noemt dat het ergste wat een mens kan overkomen. Voor de mensen in het huis die nog goed bij geest zijn, is het lastig om samen te wonen met de demente bewoners.

Albert en Nelleke

Beau ontmoet al snel de bewoners Albert en Nelleke. Albert is al zestien jaar mantelzorger voor zijn vrouw en na 40 jaar huwelijk nog altijd even gelukkig. Nelleke werd zestien jaar geleden getroffen door een hersenbloeding en ze wilde het liefst overlijden. “Maar dat ging niet. En toen dacht ik: ik moet er het beste maar van maken.” Ze moest langdurig revalideren en Albert was haar grote steun. “Ik vond dat ik moest helpen”, vertelt hij.

Lees ook

Kijkers massaal in tranen door eerste aflevering ‘Beau Five Days Inside’ en roemen presentator

Aftakeling

Beau is is diep onder de indruk van de verhalen van de bewoners. “Dag Rosa Spier Huis… een bijzonder bejaardentehuis, want dat is het. Allemaal kunstenaars. En wat overblijft zijn de oude mensen. Dagen die ineen glijden. Het einde van het leven. Aftakeling. Het is ook echt dramatisch. En ze vinden elkaar dan nog net even in de kunst.” Ook met zijn tweede aflevering van Beau Five Days Inside weet Beau de kijkers te ontroeren:

De tekst gaat verder onder de tweets.

#bfdi Beau doet t fantastisch.Dit soort programma’s zijn op zijn lijf geschreven.Vanavond 1 “aanmerking”:t lijkt me beter om de ouderen te vousvoyeren. — Anna Schermerh (@Anna_Pom) 2 april 2019

Ook al is er achteruitgang en leed, toch vind ik het wel mooi om te zien dat de ouderen nog kunnen schilderen etc. #bfdi #Beaufivedaysinside — QB (@QB_tweet) 2 april 2019

#bfdi, Rosa Spier huis. Weer een mooie aflevering, laat me bedenken dat wat we eigenlijk willen is uiteindelijk iets achter laten dat voor een ander waardevol is. Wat willen we nou echt? Dat, denk ik. Mee eens? Of juist niet? — Framke (@vanStokrom) 2 april 2019

Wat een prachtige documentaire, een mooie woonplek voor je oude dag! #rosaspierhuis #bfdi — Leonie Dominicus (@Leonie_1974) 2 april 2019

Wat een mooie en indrukwekkende aflevering is dit zeg ❤️ #bfdi — Willeke Verhoeven (@Willeke1991) 2 april 2019

Schrijnend. Verdrietigmakend. Over 20 jaar interesseert het niemand meer wat je gedaan hebt in je leven. #BFDI #dementie — Joske ™️ (@JosBeerens) 2 april 2019

Caroline Kaart

Vooral het verhaal van operazangeres Caroline Kaart weet de kijkers te ontroeren, met name het moment dat de 86-jarige vrouw gaat zingen. Lees mee:

Caroline Kaart …..blijft een mooie vrouw ….#Beaufivedaysinside — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) 2 april 2019

“Het is nog veel te vroeg en ik heb nog geen wijn gehad” [Caroline Kaart in Rosa Spier Huis als muzikanten spelen en ze probeert mee te zingen.]

Zo wil je toch oud worden. #Beaufivedaysinside — StudioJ (@AtelierJ11) 2 april 2019

Ontroerend hoe The Grand lady zingt ….krakend maar zo ontroerend #Beaufivedaysinside — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) 2 april 2019

Wat ontroerend dat #CarolineKaart toch gaat zingen: wat een lef en zo krachtig! #Beaufivedaysinside — Esther Hollenberg (@ehollenberg) 2 april 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter | Beeld: RTL