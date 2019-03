Kijkers massaal in tranen door eerste aflevering ‘Beau Five Days Inside’ en roemen presentator

Dinsdagavond vond de aftrap van het tweede seizoen van ‘Beau Five Days Inside’ plaats. In de eerste aflevering was te zien hoe Beau van Erven Dorens vijf dagen logeerde in Villa Pardoes, een vakantieverblijf bij de Efteling voor ernstig zieke kinderen.

Villa Pardoes is bedoeld voor gezinnen met een ernstig en mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. “Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte”, zo omschrijft de organisatie zelf. “Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.”

Ontroerd

Beau ontmoette daar een aantal zieke kinderen en maakte kennis met hun families. Hij dook in hun verhalen en ging met ze naar de Efteling, waar ze gewoon weer even kind konden zijn. Niet alleen de presentator werd ontroerd door de heftige periode die de gezinnen door moeten maken, ook de kijkers thuis konden het niet droog houden. Vooral het nieuws – aan het eind van de aflevering – dat een van de kinderen inmiddels overleden is, kwam hard aan. Daarnaast heeft twitterend Nederland alleen maar lovende woorden over voor de presentator.

Langs deze weg wens ik de ouders van Aaron heel veel sterkte toe. Super dat Aaron nog zo een mooie week heeft gehad in Villa Pardoes met Tessa en alle andere kinderen. Rust zacht Aaron. ❤ #bfdi #Beaufivedaysinside — ❤ ANJA ❤ (@AnjaJosTweet) 26 maart 2019

Arme Aaron rust in vrede lieve jongen #BFDI #Beaufivedaysinside — Suus® (@iksuus) 26 maart 2019

Tranen niet kunnen bedwingen tijdens #bfdi @BeauvanED wat heb je een verschrikkelijk mooie aflevering gemaakt! — Tony (@TonyStarNL) 26 maart 2019

Vertroebelde blik door tranen

Lachen vanwege de kinderen

Supersterke ouders van de kinderen Dankbaar zijn voor een gezonde 12yo❤️ in huis…. En dan @BeauvanED , die dit weer zo fenomenaal doet, de kinderen en hun familie op plek 1@villapardoes #bfdi — audrey (@guldrie) 26 maart 2019

Potverdorie, met een enorme brok in m’n keel naar #bfdi van @BeauvanED zitten kijken — Stef (@stefferd3) 26 maart 2019

Pfff, was een indrukwekkende eerste aflevering van #Fivedaysinside. Blijft een heftig programma #beaufivedaysinside #bfdi — Дsςнω¡п™🏆 (@Aschwin_Sprik) 26 maart 2019

Nog onder de indruk van #bfdi

Zo oneerlijk en ook zo herkenbaar. Het verdriet en de angst om je kind. Het zou verboden moeten zijn 😔 — Zwetster (@Mrs_SoAndSo) 26 maart 2019

Zo die aflevering van @BeauvanED in @villapardoes pakt je bij je strot😢… 12 gezinnen met hun eigen verhaal. Bijzonder om alle fijne dingen van ‘ons’ huis weer te zien.

‘Je gunt elk gezin met een ernstig ziek of gehandicapt kind een week in villa pardoes’ #bfdi pic.twitter.com/BiYyRu9BZa — Alja van Maanen (@aljavanmaanen) 26 maart 2019

@BeauvanED het was weer ontzettend indrukwekkend en aandoenlijk. Je hebt weer wat moois neer gezet,kippenvel,emomomentjes. #bfdi — Sandra (@sbdguo) 26 maart 2019

Lieve Beau… doet zijn naam eer aan. Onvervangbaar voor dit programma. #Beaufivedaysinside #beauvanervensdorens #bfdi — Desiree Vermaat (@DesireeVermaat) 26 maart 2019

Wat een heftig einde van een prachtige aflevering #bfdi #BeauFiveDaysInside — Monique (@Monique_73) 26 maart 2019

Wat mooi #bfdi in @villapardoes. Voor de zieke kinderen, broers, zussen en ouders een mooie plek om alles even te “vergeten”. En @BeauvanED is echt een mensen mens, top hoe hij met iedereen omgaat en hoe alles in beeld wordt gebracht, zo integer. — Joke (@JokeHoiting) 26 maart 2019

Laatste seizoen

In RTL Boulevard heeft Beau laten weten dat het huidige seizoen van Beau Five Days Inside de laatste zal zijn. “Het is gewoon heftige shit. Ik zit daarnaast in allemaal andere programma’s waar het ook niet altijd makkelijk is. Laten we dat maar gewoon even niet doen. Dus deze serie wordt hartstikke mooi, ziet er fantastisch uit. En dan kan zo iemand anders het gaan doen.”

Beeld: RTL Beeldbank