Ojee: kijkers reageren teleurgesteld op derde aflevering van ‘De Luizenmoeder’

Zondagavond = ‘De Luizenmoeder’-avond. Maar waar fans normaal gesproken staan te popelen om een nieuwe aflevering en vol lof reageren, moeten de programmamakers het dit keer doen met minder geweldige kijkcijfers én commentaren.

De derde aflevering van ‘De Luizenmoeder’ stond in het teken van de Kinderboekenweek. Directeur Anton deed hiervoor zijn stinkende best om een bekende Nederlander binnen te halen, om de week zo bijzonder mogelijk af te sluiten. Maar – je raadt het al – dat ging niet zonder slag of stoot. Bovendien liep de avond nét iets anders dan het schoolhoofd had gehoopt.

Gebrek aan humor

Waarschijnlijk hoopten de programmamakers hiermee een lach op het gezicht van de kijkers te toveren, maar die bleef vooral uit. Op Twitter reageren fans teleurgesteld en laten kijkers weten de humor te missen. Lees maar mee:

de nieuwe aflevering van #DeLuizenmoeder was wel een tegenvaller🙁 — Bella💍 (@M00nlightBella) 25 februari 2019

Vorig jaar konden wij ons identificeren met de ouders en waren er vooral punten van herkenning. Dit jaar met bv de BN-er dwalen ze af van dit succes #zonde #luizenmoeder #DeLuizenmoeder — Eric (@ProudDutchman78) 25 februari 2019

Het beste is eraf. Wijs besluit dat er geen derde seizoen komt. #deluizenmoeder #luizenmoeder — Berthold Wennink (@BertholdWennink) 24 februari 2019

Nee dit gaat niet goed. Wat een slechte aflevering was dat. #DeLuizenmoeder — Yako (@bronkhorst29) 24 februari 2019

In heb er vijf minuten naar zitten kijken en ik snap écht niet waarom er zoveel mensen dit leuk, aardig of “leerzaam” vinden. #DeLuizenmoeder 👎 — E.J. vd Meulen✈ (@ejvandermeulen) 24 februari 2019

#DeLuizenmoeder vind ik beetje tegenvallen vanavond. — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 24 februari 2019

Uitkijken makers. Jullie drijven te ver weg van de werkelijkheid en de serie verliest daarmee aan satirische kracht. Aflevering 3 is klucht. #DeLuizenmoeder — Eric van der Velden (@EricvdVelden) 24 februari 2019

minste aflevering tot nu toe #DeLuizenmoeder — Daan Schoonderwoerd (@DaanSchoonderw1) 24 februari 2019

Nou ik begrijp die reacties wel. Ik vond deze aflevering ook echt totaal niet grappig. #deluizenmoeder — Angélique (@SysAngie) 24 februari 2019

Een tweede seizoen, een tweede plaatje, een tweede boek…Succes voortbouwen is toch lastig #DeLuizenmoeder Vorige week kon het mij niet bekoren, nu weer niet…Eerste seizoen was heel geestig, tweede seizoen, tot nu toe, (nog)niet… — Gerard Vissers (@GerardVissers) 24 februari 2019

Gedaalde kijkcijfers

De kijkcijfers van ‘De Luizenmoeder’ zijn deze week flink gedaald. Zondag zaten voor de derde aflevering zo’n 600.000 minder mensen voor de buis dan vorige week. Toch is de serie met 3,5 miljoen kijkers nog altijd een megahit voor de NPO en AVROTROS. Vorige week zette het programma nog een nieuw record neer met bijna 4,2 miljoen kijkers.

