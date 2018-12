Kijkers raken niet uitgepraat over dít fragment van ‘Heel Holland Bakt’

Na de eerste aflevering van ‘Heel Holland Bakt’ was het Maroeska die de tongen losmaakte, en ook na uitzending #2 was deze kandidate het gesprek van de avond. De taart die zij bakte, zorgde voor de nodige grappen op Twitter.

Lees ook: Maroeska over ophef ‘Heel Holland Bakt’: ‘Het wordt ontzettend uit z’n verband getrokken’

Maroeska zou geen amateurbakker zijn omdat ze al een (zeer succesvol) kookboek op de markt heeft gebracht, en daar ontstond na de aftrap van ‘Heel Holland Bakt’ heel wat ophef over. Maar in de tweede aflevering was te zien dat het bakken van een taart de kandidate tóch niet heel goed afging.

Mislukt

Toen de bakkers als spektakelstuk een adventskalender moesten maken, had Maroeska veel moeite met het maken van haar exemplaar. Haar taart zakte als een pudding in elkaar en mislukte volledig. Dit probeerde ze nog op te lossen met wat zilveren decoratie en witte room, maar dat mocht niet baten. En dat was precies waar de kijkers van het programma niet over uitgepraat raakten:

Mijn darmen be like na twee borden chili con carne. #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/WvUAiySsIl — Thies (@zegmaarthies) 16 december 2018

Mijn kerstboom ziet er zo uit als de gemeentelijke kerstboomverbranding is geweest en de brandweer de rest met poederblussers heeft geblust. #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/KgvTEEciLj — Erik Baan (@morpheus33) 16 december 2018

#hhb #heelhollandbakt Dit baksel noem ik een Hoopje Karma. Omdat ze daarnet zonodig wilde voordringen bij de vriezer. pic.twitter.com/BUw1GIPn01 — Frank (@Frankzinnig) 16 december 2018

Dit is een cursus ‘hoe maak je een lelijke taart nog lelijker?’. 😂 #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/KU1fKwqqv1 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 16 december 2018

Ondanks de mislukte taart was het niet Maroeska maar Ahmed die het veld moest ruimen. Ook over hem werd getwitterd:

Als iemand een niet grappig grapje verteld en je halverwege besluit toch maar niet te lachen #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/ScLXtHkqKF — Bart Vanderwaal (@BrtVdw) 16 december 2018

Bron: Libelle.nl | Beeld: Omroep MAX