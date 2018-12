Kijkers ‘Heel Holland Bakt’ twitteren erop los en voorspellen nu al wie er gaat winnen

Vanaf gisteren staan de zondagavonden eindelijk weer in het teken van ‘Heel Holland Bakt’. De eerste aflevering van het zesde seizoen was goed voor maar liefst 3,3 miljoen kijkers en is daarmee met stip het best bekeken gekeken programma van de laatste dag van de week. En ook op Twitter bleef het niet stil.

Al na de eerste aflevering hebben de kijkers van het Omroep MAX-programma een favoriet. Sterker nog, er wordt nu al gezegd dat de slechthorende Cas de winnaar wordt van ‘Heel Holland Bakt’. De deelnemer laat zich allesbehalve uit het veld slaan door zijn beperking, wat enorm gewaardeerd wordt.

Prins Harry & Sven Kramer

Wat kijkers ook leuk vinden aan Cas is dat-ie een kruising lijkt te zijn tussen prins Harry en Sven Kramer, iets waar hij zelf allang van op de hoogte is. Zo vraagt de jury aan hem of hij weet of wie hij weet op hij lijkt, waarop de kandidaat antwoordt met: ‘Sven Kramer of prins Harry?’

Eén ding is zeker: de kijkers van ‘Heel Holland Bakt’ zijn nu al fan van Cas. ‘Hij gaat heel ver komen!’, klinkt het. En dat is niet het enige:

Ik voorspel nu al dat Cas gaat winnen #hhb — ❄️🎄Victor Hopman🎄☃️ (@vic23) 9 december 2018

Heb mijn favorite uitgekozen en hij gaat heel ver komen #Cas #HHB pic.twitter.com/J9QJ4vj566 — ~Pura~ (@Maria_Pura) 9 december 2018

Ik ben vanaf nu voor CAS 🍰😊. #HHB — Demi (@demiwx) 9 december 2018

Ik ken hem pas driekwartier maar ik hou nu al van Cas #hhb — irene🏳️‍🌈 (@lilalirry) 9 december 2018

Elly

Zo lyrisch als de kijkers waren over Cas, zo teleurgesteld waren ze dat de 64-jarige Elly het programma moest verlaten:

Ik had Elly graag doorgezien. Lieve, vrolijke vrouw. En zo te horen komt ze ook hier uit de buurt en ja, vinden wij ook leuk.#heelhollandbakt — Bernike (@BurnoPranks) 9 december 2018

Kan Elly een wie is de Mol achtige vrijstelling krijgen om toch mee te mogen doen? #Sad #heelhollandbakt — ROELAND (@RoelandOfficial) 9 december 2018

Bron: Ze.nl, Libelle.nl | Beeld: Omroep MAX