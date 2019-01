Kijkers ‘Heel Holland bakt’ niet eens met juryoordeel en ‘stoppen met kijken’

De nieuwste aflevering van ‘Heel Holland bakt’ heeft weer een hoop tongen losgemaakt op Twitter. Fans van het razend populaire programma zijn boos en dreigen te stoppen met kijken omdat keer op keer dezelfde deelnemer als ‘meesterbakker’ wordt vernoemd.

Of je ‘Heel Holland bakt’ nu wel of niet volgt, de naam Maroeska heb je waarschijnlijk wel ergens voorbij zien komen de afgelopen weken. De deelnemer heeft vanaf de eerste aflevering voor de nodige ophef gezorgd, gezien ze al een succesvol kookboek op de markt heeft gebracht en daarmee geen amateurbakker zou zijn. Op deze commotie heeft de deelneemster kort na het ontstaan van de rel gereageerd, maar dat wil niet zeggen dat de kijkers er vrede mee hebben.

Bekende van Janny

Tijdens de aflevering van gisteravond was het opnieuw Maroeska die Twitter doet ontploffen. De deelnemers moesten een hartige tarte tatin met uien maken, wat de meesten goed afging. Ook het baksel van de veelbesproken kandidate lukte, zo goed zelfs dat ze door de jury werd verkozen tot meesterbakker. Volgens de kijkers alles behalve eerlijk, gezien het niet de eerste keer is dat ze de winst pakt én een bekende zou zijn van jurylid Janny. ‘Voor mij is het seizoen afgelopen’, klinkt het.

Lees een greep uit de tweets hieronder. Ben jij het ermee eens?

#heelhollandbakt Mijn (en ik denk bijna iedereens) reactie toen Maroeska WEER meesterbakker werd…. pic.twitter.com/WJlBfGuM29 — Liviëna (@Livienaa__) 6 januari 2019

Heel jammer weer. Kijkplezier is er met Maroeska zeker af. Voor mij is het seizoen afgelopen. #heelhollandbakt — Cynthia (@CynthiaSchafer1) 6 januari 2019

Kunnen we het nu dan eindelijk allemaal eens zijn dat Maroeska een voordeel heeft bij deze opdracht, met haar kookboek-ervaring? #hhb #heelhollandbakt — jenn (@jbduaenik) 6 januari 2019

Als Maroeska weer meesterbakker wordt, stop ik met kijken. Niet vanwege dat boek of dat cateringbedrijf, maar gewoon omdat het niet leuk is dat steeds dezelfde persoon wordt gekozen terwijl andere bakkers ook goed zijn. #hhb #heelhollandbakt — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 6 januari 2019

neee niet weer Maroeska. Ik stop met kijken. #hhb — Lalagè 📚 🍎 🚃 🚲 🏊‍♀️🎼 (@Lalage_) 6 januari 2019

Ik kan deze tweet gewoon elke week plaatsen volgens mij #hhb https://t.co/DhY4ivYk7E — amber64 (@angelak1964) 7 januari 2019

Jammer dat niet even werd aangehaald dat #Maroeska een persoonlijke kennis van #Janny #HHB @NPORadio5 — René van Gellekom #NederlandMooi (@renevangellekom) 7 januari 2019

Het is jammer dat je eigenlijk elke week wel weet wie er meesterbakker gaat worden. Ook jammer dat beide Kimmen er uit zijn. Leuke meiden. #heelhollandbakt #hhb — Michelle Legrand (@MichelleGrand25) 7 januari 2019

Deelname #maroeska aan #hhb is echt niet de bedoeling. Dat de redactie niet heeft ingrepen is best kwalijk. Mevrouw kan onmogelijk een amateur genoemd worden. Ze gaat ongetwijfeld winnen maar de prijs moet dan naar de nr 2. — Drukke Toestand (@DrukkeToestand) 6 januari 2019

Drie keer meesterbakker, Maroeska is de mol👀 #HHB — dwaaltje (@geitjegh) 6 januari 2019

Dus maroeska is ook nog een bekende van Janny? Vandaar dat ze alweer meesterbakker was dus #hhb — jeannette van veluw #107 (@jeannettebveld) 6 januari 2019

Als je hoort wie er weer meesterbakker is geworden #hhb pic.twitter.com/QGnSJzglkF — Marloes Klomp-Naafs (@___Marloes___) 6 januari 2019

Bron: Libelle.nl | Beeld: Omroep MAX