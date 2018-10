Kijkers ‘Boer zoekt Vrouw’ twitteren vol verbazing over boer Jaap

Zondagavond zaten de fans van Boer zoekt Vrouw weer klaar voor een gloednieuwe aflevering van hun favoriete serie. De uitzending lokte weer een hoop reacties uit, en dit keer was het vooral boer Jaap die de tongen losmaakte.

Tijdens de nieuwe aflevering van Boer zoekt Vrouw bleef het allesbehalve stil op Twitter. Ten eerste omdat de kijkers vinden dat de romantiek ver te zoeken is. ‘Waarom al dat truttige gedoe en waarom wordt er niet gewoon hard geflirt?’, klinkt het. Daarnaast was boer Jaap het onderwerp van de avond, omdat hij juist wél zijn charmes in de strijd gooide. Iets te veel zelfs misschien, vinden sommige fans.

Ongemakkelijk

In de aflevering is te zien hoe boer Jaap na een drukke dag op de boerderij op de bank neerploft en een arm om állebei zijn vrouwen heenslaat; met z’n drieën tegen elkaar aan kijken ze een film. ‘Dat ze dit niet ongelooflijk ongemakkelijk vinden’, reageert een fan op het fragment. Een ander schrijft: ‘Hell no dat ik ooit zo met een man een andere vrouw op de bank ga zitten.’

‘Lifegoal’

Andere kijkers vinden het helemaal niet raar wat boer Jaap doet. ‘Onder elke arm een andere vrouw. Lifegoal voor Jaap!’, schrijft iemand. Een ander reageert zelfs dat hij vindt dat deze deelnemer de enige is die het op de goede manier aanpakt. Lees mee:

dat beeld van jaap op de bank met die twee vrouwen gaat dus nooit meer van mijn netvlies #boerzoektvrouw — 🎃👻 consequences for white men 🔪 (@estherannaa) 28 oktober 2018

Misschien kan Jaap ze beiden houden. Lekker cozy op de bank. #bzv #boerzoektvrouw — Loekie (@loekie2008) 28 oktober 2018

Jaap is de enige boer die het goed aanpakt. #boerzoektvrouw — Jacob (@jvjaap) 28 oktober 2018

#jaap kan niet kiezen, dus doet ie beide vrouwen maar tegelijk. Dat ze dit niet ongelooflijk ongemakkelijk Vinden. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/Wvg5AUkMUV — Lycke van der Bles (@LyckeB) 28 oktober 2018

Hell to the no dat ik ooit zo met een man en een andere vrouw op de bank ga zitten. #boerzoektvrouw — Taliet_Reageert (@Taliet_Reageert) 28 oktober 2018

Jaap heeft onder elke arm een vrouw. Lifegoal voor Jaap! #boerzoektvrouw — Red☺️ (@mevrRed) 28 oktober 2018

Jaap zit er warmpjes bij tijdens de humorfilm. #bzv #boerzoektvrouw — Ruben ‘klassieker’ van Doorn (@Oase) 28 oktober 2018

