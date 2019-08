Altijd keuzestress bij het uitzoeken van een film of serie op Netflix? Vanaf nu niet meer

Wanneer je al veel gezien hebt op Netflix, kan het best een opgave zijn om er weer een nieuw pareltje uit te vissen. Op de een of andere manier is alles het nét niet en voordat je wat gekozen hebt, ben je uren verder. Gelukkig is er nu een tool die een einde aan alle keuzestress.

Zit je weer eens met je handen in het haar, breng dan een bezoekje aan de website die What the hell should I watch on Netflix heet. Hoe het werkt? Je kiest eerst of je een film of serie wil kijken. Vervolgens selecteer je een bepaald genre (nu maar hopen dat jij en je partner of vriendinnen zin hebben in een zelfde soort kijkvoer) en de site komt met een voorstel. Al gezien of niet mee eens? Dan kun je onderaan nog je voorkeuren aangeven.

Rotten Tomatoes

Kies je bijvoorbeeld films en dan het genre ‘romantiek’, dan selecteert de tool de parel Awol uit 2017 voor je. Via een handig linkje word je doorverwezen naar Rotten Tomatoes om te zien welke score de betreffende film krijgt én kom je er dankzij de korte samenvatting achter of het wat voor je is. Denk je toch ‘niet zo mijn ding’, dan kun je door middel van vragen nog bij een andere optie uitkomen. Het enige nadeel is dat misschien niet alle titels ook in ons kikkerlandje op Netflix staan. Fingers crossed dan maar!

