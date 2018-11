Ojee: deze keukenspullen berg je hoogstwaarschijnlijk verkeerd op

Heb je paar weken geleden een dure pan gekocht en is-ie nu alweer rijp voor de prullenbak, terwijl je er niets geks mee hebt gedaan? Je zou het niet zeggen, maar het kan komen door de manier waarop je je keukenspullen opbergt.

Als je wil dat je prijzige keukenspullen lang mee gaan, zal je er zorgvuldig mee om moeten gaan. Niet alleen is het belangrijk dat je ze op de juiste manier gebruikt, maar óók de manier van opbergen speelt een belangrijke rol. Onderstaande spullen gaan een stuk langer mee als je ze netjes en op de ‘goede’ manier opruimt:

1. Pannen

Bij gebrek aan ruimte in de keukenkastjes is de kans groot dat je pannen op elkaar stapelt. Vergeet er dan echter niet een velletje keukenpapier tussen te leggen om krassen te voorkomen. Anders wordt niet alleen de antiaanbaklaag verpest, maar kunnen er ook chemische stoffen vrijkomen, wat niet bevorderlijk is voor de gezondheid.

2. Messen

Gooi jij alle messen die je hebt bij elkaar in één la? Ai, da’s niet heel bevorderlijk voor de conditie van de messen. Op die manier raakt de snijkant namelijk gemakkelijk beschadigd waardoor ze sneller bot worden. Kies daarentegen voor een magnetische strip boven het aanrecht waaraan je ze kunt ophangen. Óf schaf een – als je er plek voor hebt, tenminste – messenblok aan.

3. Wijnglazen

Heb jij een grote collectie wijnglazen in huis? Waarschijnlijk gebruik je ze dan lang niet allemaal. De kans is dan ook groot dat je ze ondersteboven in de kast zet, zodat er in elk geval geen stof in kan dwarrelen. Toch is dat geen goed idee. De randen van wijnglazen zijn namelijk over het algemeen dunner dan de onderkant van de glazen, waardoor ze sneller breken wanneer je ze op de kop zet. Je kunt ze dus beter op de voet in de kast zetten en even schoonmaken voordat je een drankje inschenkt.

