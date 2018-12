Dit is het kerstliedje dat bij jou past volgens je sterrenbeeld

Je sterrenbeeld zegt heel veel over je wie je als persoon bent. En wat blijkt? Je sterrenbeeld bepaalt ook welk kerstliedje het beste bij jou past. Ben jij degene die All I want for christmas is you mee blèrt of houd je juist helemaal niet van kerstmuziek? Dit is wat jouw sterrenbeeld over je te zeggen heeft.

Waterman

Eigenlijk doe je liever niet aan die kerstklassiekers. Die kerstklassiekers van Mariah Carey en Wham! laat jij liever aan je voorbij gaan. Jij gaat voor iets nieuws binnen de christmas songs. Jouw kerstplaylist bestaat uit de allernieuwste en hipste kerstliedjes.

Jouw nummer: Sia – Santa’s Coming For Us

Vissen

Jij bent altijd een beetje wispelturig, mysterieus en vindt het maken van beslissingen maar lastig. Een verlanglijstje opstellen deze kerst was voor jou dan ook een onmogelijke opgave. Britney is daarentegen heel vastberaden, misschien kan ze je wat inspiratie geven voor volgend jaar.

Jouw nummer: Britney Spears – My Only Wish (This Year)

Ram

Traditioneel aan een kerstdiner zitten is niks voor jou. Jij bent meer van het avontuur. Het liefst zou jij kerst he-le-maal omgooien (shake up, snap je ‘m). Lekker spontaan naar de zon of een dagje naar de sauna – hoe dan ook: het moet een keer totaal anders.

Jouw nummer: Train – Shake Up Christmas

Stier

In de zomer begin jij al met aftellen voor de kerst, want dit is voor jou het hoogtepunt van het jaar. In november begon je al met het meezingen van de kerstklassiekers. Eigenlijk vind jij elk kerstnummer helemaal geweldig, maar op nummer één staat natuurlijk hét nummer die deze fantastische tijd zo goed beschrijft.

Jouw nummer: Andy Williams – It’s the Most Wonderful Time of the Year

Tweelingen

Jij kan alles wel meezingen, maar als jij mag kiezen, schreeuw je natuurlijk het liefst mee met Ariana Grande. Of Justin Bieber, dat vind je ook niet verkeerd. Dit zijn jouw echte guilty pleasures en je schaamt je er ook niet voor. Het zijn gewoon de nieuwste klassiekers en dat begrijp jij compleet.

Jouw nummer: Ariana Grande – Santa Tell Me

Kreeft

Het is jouw favoriete feestdag, want kerst draait om de liefde. Ook al besteed je je tijd misschien niet met jouw liefde, jij kan heel erg genieten van mensen die de liefde wél gevonden hebben. Stiekem droom jij ook van de ware. Dan kan je volgend jaar eindelijk je eigen versie van All I Want for Christmas Is You zingen.

Jouw nummer: Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

Leeuw

Jij bent een echte flirt. Toch heb je ook wel een romantische kant die je laat zien tijdens het feestelijke seizoen. Misschien is die ene flirt wel een blijvertje? Laat die kerstborrels maar komen. Natuurlijk het liefst met karaoke waar jij heel hard Santa Baby kan meezingen.

Jouw nummer: Kylie Minogue – Santa Baby

Maagd

Een versierde kerstboom, veel lichtjes, lekker eten en de echte kerstklassiekers; Kerstmis draait voor jou helemaal om tradities. Jij bent het type dat het liefst de hele dag in je onesie (mét kerstprint) zit en geniet van de tijd die je met je familie kan besteden. Zonder naar buiten te gaan natuurlijk. Oké, misschien alleen wanneer je naar home drivet voor christmas.

Jouw nummer: Chris Rea – Drivin’ Home For Christmas

Weegschaal

Kerst is voor jou voornamelijk een sociale activiteit; lekker kletsen met je familie, lachen met je vriendinnen en flirten met die ene leuke jongen. Dit nummer kan jij van begin tot eind meezingen en eerlijk gezegd komt dat vooral door je favoriete film, Mean Girls. Jij ziet jezelf wel playbacken in zo’n sexy kerstpakje.

Jouw nummer: Daryl Hall & John Oates – Jungle Bell Rock

Schorpioen

Voor jou draait kerst om passie en intense emoties. Het ene moment kan jouw hart helemaal overlopen van liefde, het andere moment schiet je vol, omdat kerst nu eenmaal veel emoties bij je oproept. Twee lovers die verenigd worden, een alleenstaande oma die verrast wordt door haar familie. Jij kan het allemaal niet aan.

Jouw nummer: Wham! – Last Christmas

Boogschutter

Van jou mag het elke dag wel kerst zijn. Vol enthousiasme, energie en met een goed humeur ben je begonnen aan de tweede kerstdag. Niets brengt jou beter in de stemming dan een heerlijke playlist vol kerstknallers. Hoe meer enthousiasme, hoe beter. Jij hebt alle afspeellijsten allang grijs gedraaid terwijl je de kerstboom optuigde – vijf weken geleden.

Jouw nummer: Bianca Ryan – Couldn’t It Be Christmas Everyday?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock