Vergeet Home Alone: deze kerstfilms verschijnen in november op Netflix

Ho (ho ho), wacht even: Home Alone is natúúrlijk legendarisch tijdens de feestdagen, maar Netflix komt dit jaar met maar liefst vier Original-kerstfilms. Tijd voor een overzicht met alternatieven.

The Holiday Calendar – vanaf 2 november

Kat Graham, die we vooral kennen als Bonnie Bennet uit The Vampire Diaries, speelt de hoofdrol in deze heerlijke zwijmelfilm. Het verhaal klinkt niet bijster goed maar de liefde spat er vanaf! The Holiday Calendar draait om een magische kalander die de toekomst kan voorspellen voor de jonge (maar falende) fotografe Abby. Hij helpt d’r zelfs met een nieuw liefje. Kijk aan!

The Princess Switch – 16 november

High School Musical-icoon Vanessa Hudgens speelt in The Princess Switch de doodgewone Stacy. Haar leven wordt opeens een stuk leuker wanneer ze van plek ruilt met de Duchess van Montenaro. Ze lijkt (héél toevallig) exact op Stacy. Beide dames worden hoteldebotel; Stacey valt voor de prins en de Duchess voor Stacey’s collega. Klinkt allemaal heerlijk cliché en dat boeit totaal niet: het is kerst!

The Christmas Chronicles – 22 november

Kurt Russel als de kerstman? Ja, dat zie je goed. Deze baas kruipt in The Christmas Chronicles in de huid van die andere goedheiligman. Mr. Russel speelt echter wel een ‘tough guy’-versie van Santa met een hypermoderne bak in plaats van een duf sleetje. Het verhaal? Twee kids willen de kerstman ‘betrappen’, wat lukt, maar vervolgens stort de slee neer. Kan kerst nog doorgaan?!

A Christmas Prince: The Royal Wedding – 30 november

Nu we toch in royal-sferen zitten: Netflix Original A Christmas Prince krijgt een sequel, The Royal Wedding genaamd. Journalist Amber en Richard zijn inmiddels tot over hun oren verliefd en gaan trouwen. Meghan en Harry wie? Deze flick stinkt naar Hallmark en dat is helemaal niet erg. Guily pleasures zijn ook pleasures!

