Wéér ‘Home Alone’? Dít zijn de nieuwe Netflix-kerstfilms van 2019 die je wil zien

Hoewel Sinterklaas pas nét in ons land is, kunnen we niet wachten tot de kerstdagen aanbreken. Gelukkig kunnen we net als vorig jaar weer – hoezo wachten tot eind december? – genieten van een een berg zalige kerstcadeautjes van Netflix in de vorm van nieuwe, zoetsappige films.

‘The Knight Before Christmas’ – 21 november

Vanessa Hudgens + een of andere knappe dude = The Knight Before Christmas. Eigenlijk zegt de titel al genoeg over het hele plot. Oké, toch meer info nodig? Docent Brooke (Vanessa Hudgens) stuit na een bizar incident opeens op ridder-hunk Cole die per ongeluk in het heden is beland. Met alle gevolgen van dien…

‘Nailed It! Holiday!’ – 21 november

Het is géén film, maar toch: Nailed It! Holiday! hoort gewoon op de lijst. De hilarische Nicole Byer loodst je weer door allerlei misbaksels heen. We gaan weer lekker kijken hoe de zinderend slechte wannabe-bakkers het ervan af gaan brengen, maar dan met een lekker cliché kerst-vibe eromheen. Nu al zin in!

‘Holiday Rush’ – 28 november

Voor hét ultieme family feelgood-gevoel kunnen we dit jaar terecht bij Holiday Rush. In deze hartverwarmende comedy zien we hoe de populaire dj Rush plots zijn goedbetaalde baan verliest. Hoe gaat hij nu, als alleenstaande vader, al die dure cadeau’s voor zijn vier verwende kids regelen? Met o.a. Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Star Trek: Discovery).

‘A Christmas Prince: The Royal Baby’ – 5 december

Na de ontmoeting (A Christmas Prince) én een luxe bruiloft (A Christmas Prince: The Royal Wedding) is de volgende stap natúúrlijk een baby’tje! In A Christmas Prince: The Royal Baby volgen we de zwangerschap van Amber (Rose McIver) en haar knappe prins Richard (Ben Lamb). In dit derde deel komen er royals uit een ver koninkrijk op bezoek voor allerlei saaie, officiële staats-afspraken. Hier zit Amber natuurlijk hélemaal niet op te wachten. Zucht. Laat die baby maar komen!

‘Home For Christmas’ – 5 december

Een kerstfilm in Scandinavische stijl! In Home For Christmas zien we hoe dertiger én eeuwige vrijgezel Johanne het zat is dat haar familie steeds aan haar kop zeurt. ‘Heb je nog geen vriendje?’ Ze liegt en zegt dat ze wél een liefje heeft om van het gezeik af te zijn, maar realiseert zich dat ze nog maar 24 dagen heeft voordat het Kerst is. Ze moet nu als een speer op zoek naar een vriendje zodat ze niet wéér alleen zit tijdens het kerstdiner.

Nu al uit

Geen zin om te wachten? Vorige week kwam Klaus uit, de állereerste animatiefilm van Netflix. Of geef Let It Snow een kans. Een echte holiday-film, maar dan met alleen maar jongeren in de hoofdrol. En heb je Holiday in the Wild al gezien? In deze eveneens gloednieuwe romcom met kerstsausje zien we Sex And The City’s Charlotte (Kristin Davis) en volle glorie.

