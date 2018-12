Ilse (34): ‘Door die derde kerstboom moeten we wat meubels opslaan in de schuur’

Drie kerstbomen in huis, x-mas-films kijken in de zomer of een boom bestellen in juni? Voor deze kerstfanaat is het de normaalste zaak van de wereld.

Lees ook: Met dít toetje maak je grote indruk tijdens het kerstdiner

Ilse van den Hoven – Blokland (34) is getrouwd met Sam (30) met wie ze zoon Julius (3) en dochter Isabella (1) heeft. Ze woont in Velp en werkt als conceptueel ontwerper in het middelbaar onderwijs.

‘Als kind kreeg ik van kerst al gezelligheidskriebels. Van Sinterklaas raakte ik vooral gestrest, dat voelde toch altijd een beetje dreigend: je moet braaf zijn, anders krijg je geen cadeaus. Kerst was anders. Knus en warm. Thuis hadden we altijd een klassieke kerstboom, maar ik hou van alles wat glittert, twinkelt en over the topis. Dus toen ik rond mijn negentiende op kamers ging, kwam er een supertrashy, witte kerstboom met gouden ballen. Tegenwoordig heb ik drie verschillende bomen in huis, allemaal met een eigen thema. In boom één hangen mijn unieke stukken: mijn duurste ballen van vijftien à twintig euro per stuk. Ik denk dat er intussen wel voor duizenden euro’s in hangt, want ik kan nooit wachten tot de uitverkoop. Bang dat ze stukgaan, ben ik niet. Mijn kinderen weten nu al: kijken doe je met de oogjes. Mijn zoontje van drie zegt het zelfs al tegen zijn zusje.

Boom twee is in pasteltinten met glitters en unicorns en boom drie, die in de keuken staat, wordt een candytree in felle kleuren. Ons huis is ruim, maar door de derde boom hebben we dit jaar voor het eerst toch wat meubeltjes moeten opslaan in de schuur, omdat het anders te propperig werd. Kerst vieren we namelijk ook met mijn hele familie bij ons thuis. Mijn hele familie is heel kerst-minded. Op kerstavond geven we elkaar altijd al cadeautjes, want dan kunnen we niet langer wachten. We doen dat altijd in pyjama met matrassen op de grond, met warme chocolademelk en een foute kerstfilm op de achtergrond.

‘Mijn droombaan is om voor mensen hun kerstboom op te tuigen’

Toen Sam en ik net verkering hadden, zette ik ergens in november de boom op. Hij zei: ‘Hè, het is toch nog geen Sinterklaas geweest?’ ‘Daar ga ik niet op wachten,’ zei ik. Hij vond het wel apart, maar kon geen legitieme reden bedenken waarom ik de kerstboom niet al zou kunnen optuigen. Om het concept toegankelijker voor hem te maken, heb ik gezegd dat hij de kerstboom gewoon als ‘winterboom’ moet zien. En die is ook in november al heel gezellig. Inmiddels gaat hij er helemaal in mee, wat voornamelijk inhoudt dat ik vanaf de bank delegeer welke bal waar moet, haha! Ondanks de drie bomen die ik al heb, zoek ik nog steeds naar meer mogelijkheden. Nu wil ik bijvoorbeeld ook in de voortuin nog een gedecoreerde boom plaatsen, als een soort pronkstuk.

In het begin vonden mensen het raar dat ik zo over the top ging. Ik kreeg veel opmerkingen, met name over het tijdstip waarop ik de boom optuigde. Mensen vonden het vreselijk Amerikaans en ‘zonde van het geld’. Ik trek me daar niets van aan. Ik ben normaal gesproken al een flamboyant type en kerst is voor mij een ideale periode voor mijn flamboyante kant. De laatste jaren bespeur ik trouwens wel een trendverandering. Het wordt steeds normaler om je huis vol te hangen met glittertakken en de meeste mensen reageren tegenwoordig enthousiast over hoe ik mijn bomen versier. Mijn droombaan is om voor mensen hun kerstboom op te tuigen of om van die kastelen in kerstsfeer te brengen. Met een vet budget voor duizenden euro’s, dat lijkt me heerlijk.’

Dit artikel komt uit Flair 51-52. In deze editie – die nu in de winkel ligt – vind je nog twee verhalen van mensen die minstens zo dol zijn op kerst als Ilse. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Interviews: Vivienne Groenewoud | Fotografie: Mariel Kolmschot