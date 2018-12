Lekker voor bij het kerstdiner: gegrilde honingperziken met ham

It’s beginning to look a lot like Christmas! De cadeautjes worden langzaam maar zeker in huis gehaald, de kerstboom staat weer te schitteren in de kamer en de lichtjes zijn opgehangen. Nu de voorbereidingen voor het kerstdiner nog. Wat zet jij op tafel? Deze gegrilde honingperziken met ham maken de dis hoe dan ook af.

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Bereidingstijd: 20 minuten

Benodigdheden (voor 4 personen):

20 ml marsalawijn

80 g rozijnen

8 plakken ham, ongeveer een halve centimeter dik

1 rozemarijntakje

1 pot Delizia de miele con frutta secca

8 halve perziken uit blik

Zeezout

Zwarte peper

Bereiding:

Week de rozijnen ongeveer een kwartiertje in de marsalawijn. Verwarm een grillpan op middelhoog vuur en gril de plakken ham zodat er een mooi ruitjespatroon ontstaat. Leg de hamplakken daarna op een schaal. Tijd voor de perziken. Gril deze aan beide kanten tot ze bruin beginnen te kleuren en voeg daarna de Delizia di miele con frutta secca toe. Wacht tot de honing kristalliseert en zet daarna het vuur uit. Blus de boel af met de rozijnen en de marsalawijn. Hak de rozemarijnblaadjes fijn. Zet het vuur weer aan, voeg de rozemarijnblaadjes aan het mengsel toe en laat inkoken tot er een stroperig sausje ontstaat. Leg de gegrilde ham en de zoete honingperziken op een bord. Giet de saus er overheen en breng het gerecht verder op smaak met wat zeezout en zwarte peper.

