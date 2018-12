Niks geen gesjouw: deze kerstboomalternatieven zijn ook hartstikke leuk

Een kerstboom brengt natuurlijk een hoop gezelligheid met zich mee, maar – eerlijk is eerlijk – het kan ook best een gedoe zijn. Van het ding in huis halen tot misschien wel een paar trappen omhoog sjouwen en versieren: heb je er dit jaar geen zin in of heb je simpelweg geen plek voor een grote boom? Bekijk dan eens deze creatieve alternatieven, die ook nog eens kids- en huisdier-proof zijn.

Het gesjouw met een kerstboom die bij thuiskomst toch echt scheef blijkt te staan en duizend groene naalden die je dacht te hebben opgezogen maar met Pasen nog tegenkomt – zo slecht is een kerstboom die niet uit dennentakken bestaat nog niet. En deze creaties zijn hartstikke leuk:

Voor wie niet van glittertoestanden houdt:

Heb je nog ergens een ladder staan?

Voor wie glitter wél kan waarderen:

Toch nog groen:

Kerstboom en adventskalender in één:

Tsja, ieder zo z’n ding:

Bron & beeld: Instagram