Geinig: je kunt nu kerstballen bestellen met foto’s van je beste vriendin erop

Stiekem zijn we er al een tijdje mee bezig: aftellen tot de decembermaand vol gezellige dagen. We kunnen dan ook niet wachten tot we de boom mogen optuigen en dit jaar doe je dat met wel héél bijzondere kerstballen.

Lees ook: Dol op kerst? Dan mag je dit muziekspektakel niet missen

Van je moeder tot je beste vriendin en partner: waarschijnlijk heb je een hoop mensen in je leven die je het liefst iedere minuut om je heen hebt. Maar goed, dat gaat nu eenmaal niet. Of toch wel?

Samen kerst vieren

Met de gepersonaliseerde kerstballen van Smartphoto kun je je omringen door je dierbaren. Ze zijn er dan misschien niet fysiek, maar hangen wél in de boom. En dat levert een geinig plaatje op. Brengen jullie tóch een beetje samen de feestdagen door, ook als jullie mijlenver van elkaar verwijderd zijn. Leuker wordt het niet!

Set van 2

Denk je nu: hebben, hebben, hebben? Je kunt de kerstballen online bestellen, per setje van 2. Op beide keramische hangers wordt dan voor een prijs van €14,95 een foto naar keuze geplakt. Wie gaat er bij jou de boom in?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door smartphoto (@smartphoto.co.uk) op 13 Dec 2016 om 7:03 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify | Beeld: iStock