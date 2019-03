‘Kees & Co’ is terug! Zo reageerde televisiekijkend Nederland op de eerste aflevering

Zaterdagavond werd de eerste aflevering van de nieuwe versie van Kees & Co uitgezonden. Het langverwachte nieuwe seizoen, met een gloednieuwe cast, maar ook met de oude vertrouwde Simone Kleinsma in de hoofdrol, kwam eindelijk op de buis en werd goed bekeken. Hoewel er veel positieve geluiden klonken na de eerste aflevering, was niet iedereen zo positief over de comeback van de serie.

Lees ook: Simone Kleinsma over het nieuwe seizoen van ‘Kees & Co’: ‘De lat ligt erg hoog’

Bijna dertien jaar geleden was Kees & Co voor het laatst op de buis. De Nederlandse komedieserie ging over het dagelijks leven van Kees Heistee, gespeeld door actrice Simone Kleinsma. Naast moeder Kees, zagen we ook vader Ben (Rik Hoogendoorn), dochter Anne (Amber Teterissa) en zoon Rudie (Robin Tjou Pian Gi). Na acht seizoenen kwam op 25 mei 2006 een einde aan de succesvolle komedieserie.

Nieuw seizoen

Maar begin dit jaar kondigde Albert Verlinde aan dat Kees & Co een comeback zou maken, inclusief gloednieuwe cast, waaronder Chantal Janzen. Hoewel de meeste bekende gezichten uit de serie niet terug te zien zijn in het nieuwe seizoen, kruipt Simone Kleinsma opnieuw in de rol van haar geliefde karakter Kees. En dat is maar goed ook, want volgens de reacties op Twitter was Kleinsma degene die het nieuwe seizoen leuk maakte om naar te kijken. Andere aspecten van het nieuwe Kees & Co werden helaas wat minder goed ontvangen…

Lachband

Zo ergerden veel kijkers zich aan de lachband die te horen was. ‘Die lachband is zo irritant,’ klinkt een reactie op Twitter. Maar volgens het programma was er helemaal geen sprake van een lachband. De komedieserie is namelijk opgenomen in een studio met live publiek, dus als de ‘lachband’ klinkt, zijn dat blijkbaar echte mensen die moeten lachen om de grappen in de serie. Het bewijs:

Zo, en wil nu iedereen z’n mond houden met het fakenieuws over een lachband onder #KeesenCo ? pic.twitter.com/I3qh8EbyPU — Dennis (@endandendus) March 30, 2019

Nieuwe #keesenco. Al 0x gelachen. Doe mij de oude maar…of wordt het nog beter? — Fred Keuvelaar (@keufie) March 30, 2019

Naast de ‘lachband’ vonden kijkers ook andere dingen minder leuk. Zo wordt het personage Sonja gemist en wordt de humor niet altijd gewaardeerd. Lees mee:

Simone is weer top! #keesenco — Willeke Verhoeven (@Willeke1991) March 30, 2019

Plien (van Bennekom en Bianca) is leuk, maar bij Kees hoort Sonja (Esther Roord). Sonja was de hartsvriendin van Kees en smaakmaker van de show. Kwalijk dat ze Esther niet opnieuw gevraagd hebben. #KeesenCo — Danny Boyd (@dannyboyd_) March 30, 2019

#keesenco

Simone kleinsma blijft fantastisch, alleen die lachband eronder dat is zo irritant — Tante Jaan (@tantejaan) March 30, 2019

Hartstikke leuk, #keesenco. Één detail is dan wel weer jammer: het eeuwige, dwangmatige afkraken op Twitter. Tja, dat was vroeger wel echt beter! Toen hielden mensen zich nl. iets minder bezig met wat er allemaal slecht en nep (“lachband!!1!”) aan was. Ik heb weer genoten! 😁👍 — Debuurvrouwzegt 🌈🐕 (@Debuurvrouwzegt) March 30, 2019

Wat een tegenvaller. Zelfs de ervaren acteurs spelen alsof ze voorlezen #keesenco — Saskia (@saskia86) March 30, 2019

Zojuist #keesenco gekeken. Viel mee de 1e aflevering, sowieso met #simonekleinsma met Rudie haar zoon uit de allereerste #keesenco. Ben benieuwd naar het vervolg. — ®ogier® (@Rogier54) March 30, 2019

Ik wil het leuk vinden…omdat ik het een aantal jaar geleden geweldig vond…maar ik weet het allemaal nog niet😭 #keesenco — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) March 30, 2019

Vond Kees & Co altijd wel erg leuk, Simone Kleinsma lijkt me ook een toffe vrouw in het echt. Maar deze Kees & Co… Nah. #KeesenCo — Kjeld .. (@Kjeld90) March 30, 2019

Genoten van Kees & Co! Natuurlijk is het wennen met bijna allemaal nieuwe personages. Vergelijk het met een nieuwe baan. Dat ben je ook niet meteen gewend. Dus kom op mensen, niet meteen zo zuur en geef het een kans. Nu al zin in volgende week! #keesenco #RTL4 pic.twitter.com/kAtClRwSuK — Niels (@Nielsvdr) March 30, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL Beeldbank