Wordt deze presentatrice het nieuwe gezicht van ‘Expeditie Robinson’?

Sinds bekend is gemaakt dat Dennis Weening (41) niet langer te zien zal zijn als presentator van ‘Expeditie Robinson’, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo is de naam Art Rooijakkers (42) meerdere keren gevallen. Maar volgens de laatste roddels zou Katja Schuurman (43) zomaar het nieuwe gezicht van het populaire programma kunnen worden.

Toen Katja te gast was in RTL Boulevard verklapte ze dat er nieuwe programma’s aankomen voor RTL, maar dat ze er ‘nog niets over mag zeggen’. Toch hield de presentatrice niet helemaal de lippen stijf op elkaar en lijkt het erop dat ze heeft laten vallen dat ze het nieuwe gezicht van ‘Expeditie Robinson’ wordt.

Geen soap

In het entertainmentprogramma laat Schuurman weten dat ze bezig is met twee programma’s en een dramaserie. Over dat laatste laat ze los dat ze niét weer in een soap gaat spelen, waarmee de comeback van Jessica in GTST is uitgesloten. Over de andere programma’s zegt ze: ‘Ik begin in januari met allebei de programma’s te draaien. Ik weet niet wanneer het op televisie komt. Eén is een programma met een mannelijke collega – jullie zijn het niet. Dat is op locatie en ook een beetje met reizen. De andere is ook met een mannelijke collega en ook op locatie.’

Zou dit betekenen dat niet alleen Dennis Weening maar ook Nicolette Kluijver afscheid neemt van ‘Expeditie Robinson’? De tijd zal het leren…

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP