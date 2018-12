Geen vuurpijl te zien straks? Kans op mist tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling blijft het droog en staat er weinig wind, zodat vuurpijlen veilig de lucht in kunnen. Maar het kalme weer heeft een keerzijde: er is kans op mist. Met name in het zuiden kan de mist dicht zijn met minder dan 200 meter zicht. Bovendien is de kans op smog groot, verwacht Weeronline.

Lees ook

4 tips voor een brandschoon huis ná de kerstdagen

Fijn, stof 🙁

Bij het afschieten van vuurwerk komt veel fijnstof vrij. Als er weinig wind staat, blijven de stofdeeltjes hangen. Waterdruppeltjes hechten zich massaal aan de grote hoeveelheid fijnstof en dat zien we als mist. Omdat de roetdeeltjes gevangen zitten in de mistdruppeltjes is sprake van een ‘vieze’ mist, ofwel smog.

Mazzel in het noorden?

Tijdens de jaarwisseling is de kans op mist het grootst in het zuiden omdat daar slechts een zwakke wind waait uit westelijke richting. Verder naar het noorden kan de wind matig zijn. Daar zullen de kruitdampen dan ook makkelijker weggeblazen worden en is het zicht een stuk beter.

Prima temperatuurtje

Met temperaturen van een graad of 6 à 7 is het overigens wel ideaal weer om vuurwerk af te steken of om naar het vuurwerk te kijken. Omdat er weinig wind staat, voelt het niet te koud aan. Er trekken veel wolkenvelden over ons land, maar er is ook kans op enkele opklaringen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: iStock