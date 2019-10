Waarom jouw kamerplanten minder water nodig hebben in het najaar

Vol liefde geef je je kamerplanten op een vast moment in de week water. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig. Toch kun je in de herfst en winter je gietertje beter wat vaker laten staan.

Sowieso hebben jouw groene vrienden in het najaar een andere verzorging nodig dan bijvoorbeeld gedurende de zomer. Want net zoals wij een tekort aan licht kunnen hebben door de donkere dagen, kan dat bij jouw kamerplanten ook funest zijn. Ze hebben namelijk een aantal uur zonlicht per dag nodig om überhaupt te kunnen blijven groeien. De oplossing? Zet je lievelingen dichter bij het raam én draai om de zoveel tijd de plant om: zo ontvangt elk blaadje evenveel zonneschijn.

Voorkom uitdroging

Wanneer het buiten kouder wordt, gaat binnen de verwarming omhoog. Lekker warm, dat zeker, maar je planten worden er niet zo happy van. Zet ze daarom zeker niet te dicht bij de kachel, want de droge lucht die hieruit komt is niet bevorderlijk voor het welzijn van je plant. Een hogere luchtvochtigheid creëer je door ze één keer per week of per twee weken even te besproeien.

Kamerplanten minder water

Je denkt misschien dat door de droge lucht je planten ook juíst meer water nodig hebben. Fout. Zodra de herfst van start gaat, gaan jouw groene rakkers in huis in een soort ruststand en daarbij wordt een lagere dosis vocht verbruikt. Minder water geven aan je kamerplanten is daarom in het najaar essentieel: doe ongeveer de helft van wat je normaal doet en controleer of de grond in de pot ook droog genoeg is wanneer je aan de slag gaat met je gieter. Is deze nog vochtig? Dan kun je beter op een later moment langskomen, anders kan de wortel gaan rotten of kunnen er donkere vlekken op de bladeren komen. Dat willen we natuurlijk niet! Dit geldt overigens niet voor alle soorten: orchideeën, anthuriums en bromelia’s kun je gewoon de hoeveelheid geven die je gewend bent.

Lees ook

Aha, dit verklaart waarom je zoveel mogelijk planten in huis wil



Weg met die bladeren

Vallen er toch bladeren van je plant af? Geen paniek. Dit is maar tijdelijk en betekent juist dat zodra het lente wordt, je groene vriend weer mooi van kleur gaat worden. Wel kun je het beste deze ‘restjes’ regelmatig even opruimen. Daarnaast is er nog een ander belangrijk aspect in de winter: planten hebben minder voeding nodig. Dit komt ook door de ruststand waar ze ingaan waar we het eerder over hadden. Groeien je planten juist in de herfst, dan hoef je hierop niet te korten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.