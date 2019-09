Mix & match: hier scoor je deze week een kamerplant mét pot voor slechts €5,99

Heb jij in iedere hoek van het huis wel een kamerplant staan en kunnen het er wat jou betreft nooit genoeg zijn? Of heb je geen zin om bakken met geld uit te geven aan groen in huis, omdat ze het bij jou nooit heel lang overleven? Deze week kun je naar hartelust inslaan zónder dat je diep in de buidel hoeft te tasten en dít is waar je moet zijn.

Je raadt het waarschijnlijk al bijna, maar Lidl heeft weer een knaller van een aanbieding voor je. Bij de budgetsupermarkt scoor je deze week namelijk een kamerplant ínclusief pot voor nog geen zes euro.

Mix & match

Bij de combi-deal kun je kiezen uit verschillende soorten kamerplanten van zo’n 80 centimeter hoog. Als dat geen waar voor je geld is, weten wij het ook niet meer. En voor 5,99 euro krijg je dus niet alleen een plant, maar óók een keramische pot naar keuze. Wil je liever alleen een plant? Ook dat kan; je hoeft er dan slechts 3,99 euro voor neer te tellen. Alleen een pot kost je 2,99 euro. Nou, wij weten wel wat we straks gaan doen!

Bron: Lidl | Beeld: Lidl, Unsplash