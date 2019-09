Wordt wonen weer betaalbaar? Kabinet pakt (eíndelijk) huurstijgingen aan

Nu de woningprijzen op veel plaatsen in het land tot recordhoogtes zijn gestegen, zijn ook de huren in het hele land keihard omhoog geschoten. Dankzij nieuwe maatregelen van het kabinet worden – thank God – de huurprijzen minder afhankelijk van de op veel plaatsen rap opgelopen WOZ-waarde. Gehoopt wordt dat zo de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken valt.

WOZ-waarde

De regeringspartijen zijn de maatregelen op de valreep van Prinsjesdag overeengekomen. De problemen op de woningmarkt lijken uit te groeien tot een van de belangrijkste vraagstukken van deze opening van het politieke jaar. Bij het berekenen van de maximale huurprijs telt de WOZ-waarde nog maar voor 33 procent mee. Nu is de WOZ-waarde, die vooral in de grote steden snel is gestegen, vaak de aanjager van forse huurstijgingen.

Pech voor scheefwoners

Scheefwoners, mensen die een duurder huis zouden kunnen betalen maar toch in een sociale huurwoning blijven, gaan in een paar jaar tijd flink meer huur neertellen. Jaarlijks gaat hun maandhuur met vijftig tot honderd euro omhoog tot het maximum van 720 euro is bereikt. Die huurverhoging moet de doorstroming bevorderen en woningcorporaties de ruimte geven om de huur voor mensen met een kleine beurs juist te verlagen.

Koper verplichten tot wonen

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) zou verder gaan onderzoeken of gemeenten kopers moeten kunnen verplichten om het gekochte huis ook te betrekken. Dat zou particulieren, die het nu vaak afleggen tegen verhuurders die huis na huis opkopen, meer kans geven.

Meevaller voor starters

Eerder kondigde Ollongren al aan dat starters mogelijk worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Woningcorporaties hoeven ook niet langer belasting te betalen over de bouw van tijdelijke huurhuizen.

