Kaas bewaren: op deze manier blijft de smaak het lekkerst

Door de pasta, op een boterham of gewoon uit het vuistje: kaas maakt (bijna) alles nét een tikkeltje beter. Denk jij er ook zo over en is het wat jou betreft een onmisbaar product in de koelkast? Dan wil je deze tip waarschijnlijk niet missen.

De kans is groot dat je je kaas gewoon in een stuk aluminium- of vershoudfolie wikkelt en vervolgens in de koelkast legt, maar da’s dus niet de beste manier om het zuivelproduct te bewaren. In een afgesloten bakje? Nee, ook niet. Wil je de smaak van je kaas zo lang mogelijk behouden, dan kun je het best een stuk bakpapier afscheuren.

Schimmel

Het klinkt misschien gek, maar eigenlijk is het gebruiken van bakpapier heel logisch. Er zit namelijk een laagje op dat overtollig vocht tegengaat en daarmee voorkomt dat er schimmel ontstaat. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de kaas niet uitdroogt.

Gouden combi

Heb je een zachte, smeuïge kaas in huis, dan is het verstandig om een combinatie van bakpapier en aluminiumfolie te gebruiken. Het bakpapier heeft dezelfde functie als bij ‘gewone’ kazen, de folie gaat het lekken tegen.

Wel of niet gekoeld bewaren

Ook de temperatuur speelt in een grote rol in het bewaren van kaas. Zo hoeven niet alle kazen in de koelkast gelegd te worden. Harde varianten blijven bijvoorbeeld al goed bij een constante temperatuur tussen de 8 en 15 graden; zachte moeten daarentegen wél echt gekoeld bewaard worden (5 tot 8 graden). Kaas smaakt het best bij een temperatuur tussen de 18 en 23 graden, dus het is wél zo lekker om ‘m een uur voordat je dat kaasplankje serveert, uit de koelkast te halen. En dan… aanvallen, maar!

Bron: Good Housekeeping | Beeld: iStock