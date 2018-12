‘Judas’ de serie verschijnt bíjna en déze topacteur speelt Willem Holleeder

Na het ongekende succes van het boek Judas, geschreven door Astrid Holleeder over de huiveringwekkende ervaringen met haar criminele broer, kon het verschijnen van een verfilming niet uitblijven. Op 6 januari al verschijnt de eerste aflevering van de nieuwe, gelijknamige serie op tv en déze populaire bekende acteur kruipt daarvoor in de huid van ’s lands bekendste bad guy.

Niet de minsten

Niemand minder dan Gijs Naber, die je kunt kennen van onder meer Penoza, speelt de rol van Willem in de dramaserie. Eerder was al bekend dat Rifka Lodeizen te zien is als zijn zus Astrid en dat Marit van Bohemen de rol van zus Sonja op zich neemt. Andere rollen zijn voor Carry Tefsen, die samen met Bianca Krijgsman in de rol kruipt van Stien, de moeder van Willem, Astrid en Sonja. Bas de Keijzer speelt Cor van Hout. De regie is in handen van Joram Lürsen.

Flashbacks

In de zesdelige serie, die in haar geheel is te zien bij Videoland en wekelijks bij RTL 4, werkt Astrid toe naar het moment dat ze haar broer definitief verraadt aan justitie. Aan de hand van flashbacks komt hun jeugd voorbij.

Serious business

Bij de voorbereiding voor haar rol werd Marit van Bohemen begin dit jaar uit de rechtbank in Amsterdam gezet, waar zij het Holleeder-proces volgde. De actrice had geluidsopnamen gemaakt van de stem van Holleeders zus Sonja, om zich te verdiepen in haar accent. Ze wist niet dat dit ten strengste verboden is in de rechtbank.

Op dit moment is er ook een toneelstuk te zien van Judas.

Bekijk de loeispannende trailer in onderstaande video:

