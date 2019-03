Journalist Suus Ruis over ‘De Luizenmoeder’ en de overdosis veren in de kont van Juf Ank

Speciaal voor Flair schrijft journalist Suus Ruis wekelijks een zalige column over (show)nieuws waar ze jeuk van krijgt. Deze week stort ze zich op het razend populaire ‘De Luizenmoeder’ en het ‘Big Brother’-effect waardoor de serie getroffen is.

Beatle-mania wordt ongemakkelijk

“Begrijp me niet verkeerd, ik kijk absoluut naar De Luizenmoeder. En ik vind het leuk. Maar: gewoon leuk. Eerlijk gezegd lig ik niet dubbelgevouwen van het lachen op mijn hoekbank. Toegegeven, de obesi-tas was briljant gevonden, en de meeste dingen zijn ontzettend herkenbaar – afgelopen weekend vond er in onze eigen oudergroepsapp nog een bitch fight plaats die niet had misstaan in de serie. Maar ik vind de Beatle-mania rondom de serie zo langzamerhand een beetje ongemakkelijk worden. Voorbeeldje: ik ben groot van DIWMOTZ (Dit Is Waarom Mensen Op Twitter Zitten). Dit account verzamelt de grappigste tweets over bepaalde onderwerpen of tv-programma’s. Dat is om te gieren als de tweets over Ik Vertrek of Boer Zoekt Vrouw gaan. Maar DIWMOTZ plaatst ook elke week een bloemlezing De Luizenmoeder-tweets. Tweets waarin enthousiaste kijkers de oneliners die je de avond ervoor allemaal al letterlijk in de serie voorbij hoorde komen, nog eens herhalen, omdat ze zo grappig zijn.”

Een ‘Luizenmoeder‘-film?

“Gisteren was het voorpaginanieuws toen actrice Bianca Krijgsman (in de serie de aandoenlijke sneue hulpmoeder Nancy) hintte dat er misschien wel een De Luizenmoeder-film zou komen. Als die er inderdaad ooit komt, ongetwijfeld net zo’n megasucces. De Luizenmoeder ís ook echt wel grappig, maar zó grappig dat er op een gegeven moment meer dan 5 miljoen mensen voor thuis bleven? Ik durf het bijna niet te zeggen (je móet het een van de beste Nederlandse series vinden die ooit gemaakt zijn), maar ik vind dat dat dus wel meevalt.”

‘Het is volgens mij een beetje het Big Brother-effect’

Kippen voeren en knuffelen

“Het is volgens mij een beetje het Big Brother-effect. Het is alweer 20 (!) jaar geleden, en misschien was jij toen op een leeftijd dat je toen in de vooravond naar TikTak keek, maar als je ouder bent dan 35, denk dan even terug. De eerste Big Brother was volmaakt en episch. Dat kwam omdat de mensen die in dat huis zaten zonder tv, telefoon, krant of radio (of internet, maar dat stond toen sowieso nog in de kinderschoenen – ik keek ’s avonds met een gammele en haperende inbelverbinding naar de streams vanuit het BB-huis) werkelijk geen idee hadden wat het effect van ‘hun’ programma was. Ze zaten in een huis niks te doen. Beetje kippen voeren, slap ouwehoeren, knuffelen, en vozen onder de deken. Wie vindt dat nou interessant, vroegen ze zich hardop af. Alle Big Brother-kandidaten ná dat eerste seizoen waren minder zichzelf, leek wel. De druk om leuk te zijn was ineens heel groot. Het werd gekunsteld en gemaakt.”

Lichtelijk over the top en karikaturaal

“En ik geloof dat dat bij De Luizenmoeder ook gebeurt. Dat het zo’n immense hit zou worden, hadden de makers nooit verwacht. En hoewel ze misschien niet per se de druk voelden om net zo grappig te zijn als vorig jaar, leken ze alles wat het vorig jaar zo grappig maakte zo ontzettend uit te vergroten dat het wat mij betreft lichtelijk over the top en karikaturaal werd. Desondanks lijkt het me heerlijk als er een film komt. Maar ik denk dat ik er niet voor naar de bioscoop ga; on demand is ook prima. Ik wacht wel een paar maanden langer.”

