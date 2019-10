Joey Ferre doet boekje open: zien we hem nog terug in ‘GTST’?

In ‘GTST’ blijft het een komen en gaan van personages. En waar sommige inwoners van Meerdijk lang blijven plakken, vertrekken andere na enkele weken alweer. Dat laatste was het geval bij Joey Ferre (29), die de rol van Carlos Ramirez vertolkte. Of hij nog terugkomt? De knappe acteur doet er een boekje over open.

Dat Joey van meerdere markten thuis is, moge duidelijk zijn. Hij kan namelijk niet alleen acteren, maar weet ook te scoren als dj, en heeft aangekondigd samen te gaan werken met Kris Kross Amsterdam en Manuel Broekman.

Toen de hunk de samenwerkingen aankondigde, was er onder GTST-fans maar één vraag die van belang was: keert Carlos nog terug naar Meerdijk om de boel op de kop zetten? “Wat de toekomst gaat brengen en ook voor Meerdijk, dat weet ik niet”, aldus Joey. “Het zou zo kunnen dat ik ooit mijn koffers pak en op een feestje draai in Meerdijk.”

Na de zomercliffhanger in 2018 maakte Joey zijn opwachting in Meerdijk. Hij kroop in de huid van Carlos Ramirez, een Spaanse wijnhandelaar. Hij ving Nina (Marly van der Velden) op nadat Loes (Beaudine Elzenga) het op haar gemunt had en kreeg een relatie met de modeontwerpster. Op dat moment was Ludo’s dochter alleen zo erg in de war dat ze vergeten was waar ze vandaan kwam en als Nola door het leven ging. Carlos kwam naar Meerdijk om Nina’s verleden uit te zoeken en keerde vervolgens zónder de brunette weer terug naar het zonnige Benalmádena. Dat hij daar zou blijven, bevestigde EndemolShine al gauw. “Het verhaal kan natuurlijk nog alle kanten opgaan, maar voorlopig blijft Carlos in Spanje”, werd destijds gezegd tegen RTL Boulevard. “Nina wil het namelijk weer gaan proberen met Bing.”

Musicalster

Naast zijn rol in GTST kun je Joey kennen van zijn deelname aan Op zoek naar Zorro en Sunday Night Fever. Joey heeft dan ook in meerdere musicals gespeeld, zo heeft-ie op de planken gestaan voor Body Language en Grease de musical.

