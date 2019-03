Jij en je lief kunnen je nu opgeven voor een nieuw liefdes-experiment op tv

Na Temptation Island en Free Love Paradise houdt het blijkbaar niet op. Er is namelijk nog een soortgelijk programma onderweg: Love Koppels. Of dit de uiteindelijk naam van het programma is, weten we niet zeker. Maar jij en je lief kunnen je in ieder geval opgeven!

Lees ook: Het kan dus nóg erger: RTL komt met nieuw programma à la ‘Temptation Island’

Wat weten we wel?

Het enige (en meest belangrijke) wat we weten, is dat het á la Temptation Island gaat zijn. Er wordt gesproken van een liefdes-experiment waar je de liefde kunt ‘vieren’. De oproep doet in ieder geval erg veel denken aan weer een dramatisch programma dat we lekker kunnen bingen.



Oproep

Blue Circle Casting heeft onder de naam ‘Love Koppels’ de volgende oproep geplaatst:

“Voor een gloednieuw TV-programma zoeken wij enthousiaste en good-looking koppels die open staan voor een avontuur op een prachtige tropische bestemming. Dromen jullie van een parelwit zandstrand, azuurblauwe zee en volop luxe? Kom dan de liefde vieren in dit nieuwe programma! In een later stadium kunnen wij jullie meer vertellen over dit liefdes-experiment (en nee, het is geen Temptation Island).”

Iets voor jou en je lief? Je kunt je hier opgeven.

Free Love Paradise

Een ander soortgelijk programma dat we binnenkort kunnen verwachten, is Free Love Paradise. Hierin experimenteren acht koppels op een paradijselijk eiland met een open relatie. Deelnemers zijn mensen die eens een andere partner willen, zonder stiekem vreemd te gaan. Oftewel: recipe for disaster.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify.nl | Beeld: iStock