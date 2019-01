Sterren kijken: wat staat jou dit jaar te wachten in de liefde?

Barst jij dit jaar van de energie of schakel je juist een tandje terug? En hoe staat het met de liefde? Ontdek snel wat voor jou in de sterren geschreven staat.

Ram (21/3 – 20/4)

Ben je single, dan is mei jouw maand: de kans is groot dat je oog in oog komt te staan met een nieuwe vlam. Als je een relatie hebt, staat je een mooi jaar te wachten. Jullie groeien steeds dichter naar elkaar toe en de seks wordt veel beter.

Stier (21/4 – 21/5)

In maart en oktober kunnen er spanningen zijn in je relatie. Je bent niet altijd jezelf en je vent kan daar niet goed mee omgaan. No worries: in mei en juni krijgt je liefdesleven een boost en hangt er veel spanning en romantiek in de lucht.

Tweelingen (22/5 – 21/6)

Je liefdesleven kan turbulent van start gaan – zeker als je twijfelt over je relatie. De kans bestaat dat je de stekker eruit trekt. Het blijft nog onrustig tot augustus, dan keert het tij en wachten er fijne momenten op je.

Kreeft (22/6 – 22/7)

In mei, juni en juli kan Mr. Right zomaar je pad kruisen. Spannender en romantischer wordt het niet! Heb je een relatie, dan kunnen jullie elkaar af en toe even kwijtraken. Qualitytime is het keyword: maak er het hele jaar door tijd voor vrij.

Leeuw (23/7 – 23/8)

Stop niet meer al je tijd en energie in je vriendschappen en carrière. Want daar heeft je relatie zwaar onder te lijden. Dit jaar komt alles meer in evenwicht, en dat geldt ook voor je relatie. Als single ontmoet je in augustus of november iemand die meer dan leuk is.

Maagd (24/8 – 23/9)

Je relatie gaat er dit jaar flink op vooruit. Jullie groeien steeds dichter naar elkaar toe. Als single krijg je maart, mei, juni of juli meerdere kansen om je ware liefde tegen het lijf te lopen.

Weegschaal (24/9 – 23/10)

Je zit niet altijd goed in je vel, en dat zorgt op relatievlak voor ups en downs. Vooral in januari en augustus. Gaan jullie samen op vakantie, dan kan het flink escaleren. Als single moet je geduld hebben. Rond november gebeurt er iets.

Schorpioen (24/10 – 22/11)

Voor singles begint het jaar meteen goed. In januari heb je meteen een heel leuke date waar potentie in zit. Heb je al een vriend, dan wordt dit jaar wat romantischer. En tussen de lakens keert geregeld de passie terug.

Boogschutter (23/11 – 21/12)

In de liefde kan het dit jaar wat stroef gaan. Als single heb je misschien iets te hoge verwachtingen van een potentiële lover, waardoor je flink teleurgesteld raakt. Heb je een relatie, dan is er in eerste instantie weinig echte aandacht voor elkaar. Werk aan de winkel!

Steenbok (22/12 – 20/1)

Je bent dit jaar zo gefocust op je persoonlijke doelen, dat je hem vaak onbedoeld links laat liggen. Dat kan natuurlijk niet goed blijven gaan. Probeer de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Als single heb je een echt leuke date in februari, september of november.

Waterman (21/1 – 19/2)

Alleen in juni kan het flink botsen tussen jou en je man Voor de rest ziet het er goed uit. Jullie hebben vaak nuttige gesprekken, waardoor de band hechter wordt. Houd als single de maanden april, oktober, november en december goed in de gaten.

Vissen (20/2 – 20/3)

Op liefdesvlak is 2019 er eentje van ups en downs. Vooral in januari en september zijn jij en je vriend het grondig oneens en kan het flink escaleren. Gelukkig ziet het er in maart en oktober super uit. Als single ontmoet je iemand in die periode.

Beeld: iStock