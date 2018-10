Ja, het kan nóg gekker: er bestaan nu kruidnoten met gin-tonic-smaak

Hoewel Sinterklaas nog lang niet in het land is, liggen er sinds augustus al kruidnoten in de schappen. Vorig jaar zagen we onder andere Hema’s pepernoten met tompouce-smaak en ook dit jaar zijn er weer genoeg gekke smaken te proberen, zoals de prosecco-kruidnoten. Daar komt nu nog een interessante smaak bij: wat dacht je van kruidnoten met gin-tonic-smaak?

Dat de Van Delft Pepernotenfabriek bijzondere smaken maakt, wisten we al wel. Maar een van de nieuwste smaken is wel heel bijzonder: de gin-tonic kruidnoot. Hoe dat precies moet smaken, weten we niet, maar interessant klinkt het zeker.

Geen alcohol

De gin-tonic kruidnoten zijn gewone kruidnoten omhuld met een laagje witte chocolade en een nagebootste gin-tonic-smaak. Als je nu denkt dat je na een flinke portie met een dubbele tong gaat praten, moeten we je uit de droom helpen. In de gin-tonic kruidnoten zit namelijk geen alcohol. Wel hebben de makers hun uiterste best gedaan de smaak van het drankje na te bootsen, ook al zou ‘de nasmaak wat overheersend zijn’.

Benieuwd geworden? De gin-tonic kruidnoten zijn te koop bij alle Van Delft filialen, of bestel ze hier online.

Dit bericht bekijken op Instagram Gin Tonic voor IEDER moment van de dag! 🍸 Een bericht gedeeld door Van Delft De Pepernotenfabriek (@vandelftdepepernotenfabriek) op 16 Sep 2018 om 3:25 (PDT)

