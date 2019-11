Is roddelen nou wel of niet goed voor ons? En waarom doen we het?

We roddelen wat af op een dag. Soms is er niks lekkerder dan met je beste vriend(in) te klagen over die ene fitgirl of lastige collega. Maar waarom? Deze tijd zou je immers een stuk beter kunnen besteden.

Volgens Psychology Today roddelen we vooral omdat we een naar gevoel kwijt willen. We denken dat we door te roddelen het gevoel dumpen, maar niets in minder waar. Klagen of roddelen doet iets met de balans in ons brein – dat draait om negativiteit en positiviteit. En voor eventjes voelen we ons beter, maar in plaats daarvan wordt dat nare gevoel daarna alleen maar groter. Daarnaast zorgt het alleen maar voor meer miscommunicatie, vertraging of onduidelijkheid en vermindert het positieve betrokkenheid.

Roddelcultuur

Toch is roddelen niet per se slecht. Je kan ook aardige dingen zeggen over iemand die er niet bij is. Roddelen kan ook zorgen voor sterkere vriendschappen, zowel privé als op het werk. Het creëren van een gemeenschappelijke ‘vijand’, schept een band. Daarnaast kan een roddelcultuur ook een movement ingang zetten. Bijvoorbeeld dat mensen meer hun best doen, want je wil natuurlijk niet de volgende zijn waar je collega’s over roddelen.

Zeg het gewoon

Eindoordeel? Met roddelen kom je geen stap verder. Dus, wat kun je beter doen dan al dat kletsen en mogelijk klagen over een ander? Bespreek het probleem gewoon met de persoon waar het om gaat. Natuurlijk brengt dit de nodige risico’s met zich mee, pak het dus op een goede manier aan!

Slachtoffer

Met dat laatste kan de 22-jarige Sarah het waarschijnlijk alleen maar eens zijn. Zij werd namelijk het slachtoffer van roddelen en dacht dat haar ongeboren kindje verliezen het ergste is wat haar kon overkomen. Maar dan ontdekt ze dat niemand in het dorp gelooft dat er ooit een zwangerschap is geweest: “Ik kom uit zo’n dorp waar iedereen elkaar kent. Een dorp waar iedereen dus ook alles van elkaar weet of dénkt te weten. Een roddeltje meer of minder, het maakt niemand wat uit. Pas toen ik daar zelf slachtoffer van werd, merkte ik hoe schadelijk het kan zijn.” Lees haar hele verhaal hier.

