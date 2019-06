Is neuzen in de telefoon van je partner schadelijk voor je relatie?

Het is zo verleidelijk: even stiekem een kijkje nemen in de telefoon van je partner. Dat het eigenlijk niet kan zullen velen het wel over eens zijn, maar is het nu echt zo erg? Een nieuw onderzoek beweert van wel.

Onderzoekers van de universiteit van British Columbia en de universiteit van Lissabon hebben onderzocht waarom mensen de drang hebben om door de telefoon van hun partner te gaan en welk effect dat had op hun relaties. Voor de studie vulden 102 deelnemers een enquête in. Bijna alle deelnemers bleken wel eens in de telefoon van iemand anders te hebben gekeken, of iemand had in hun telefoon gekeken. Ze vertelden over wat voor impact dat had op hun relaties, zowel romantisch als vriendschappelijk: 21 mensen beweerden dat een relatie zelfs al eens stuk liep nadat iemand hun telefoon in handen kreeg.

Slecht voor de relatie

Ivan Beschastnikh, professor computerwetenschappen aan de universiteit van British Columbia en mede-onderzoeker: “Wanneer de relatie tot een eind kwam nadat iemand door de berichtjes of dergelijke ging, was dat vaak omdat de eigenaar van de telefoon vond dat hun vertrouwen geschaad werd. Een andere reden was vaak omdat de relatie niet sterk genoeg was, zo zagen we bijvoorbeeld een situatie waarbij twee collega’s die goed bevriend waren gegevens uit elkaars telefoon hadden gehaald.”

Wanneer de relatie het overleefde, werd het akkefietje opzij geduwd of werd de fout in de schoenen van de eigenaar van de telefoon zelf geschoven. “Vaak kreeg het slachtoffer het gevoel dat ze hun partner niet genoeg duidelijkheid gaven”, vertelt Beschastnikh. “Ze gaan het gedrag goedpraten en geven diegene toegang tot hun telefoon.”

Waarom doen we het dan?

De studie ontdekte vier redenen waarom we door iemands telefoon zouden gaan: om de relatie met anderen te controleren, om een grap uit te halen, uit bezorgdheid of uit eigenbelang (om geld of informatie te stelen).

Het heeft ook vooral te maken met een gebrek aan vertrouwen. “Het komt erop neer dat je je partner niet gelooft,” legt psycholoog Ryan Howes uit aan The Huffington Post. “Je gaat ervan uit dat de ware aard van je partner te vinden is in zijn telefoon.” Mensen neuzen vaak rond in de berichten van hun partner omdat ze zich zorgen maken over wat ze uitspoken of vermoeden dat ze geheimen hebben. Al kan dat een averechts effect hebben.

“Wanneer mensen de telefoon van hun partner in handen hebben, zorgt dat voor meer geheimen en ontrouw in de relatie,” aldus Kurt Smith, een therapeut die zich specialiseert in mannen. “Het kan op dat moment een goed idee lijken, maar uiteindelijk krijg je er meer problemen mee dan voordat je het deed.”

Het is meestal niet oké

Het is een inbreuk op de privacy van je partner en zorgt voor een vertrouwensprobleem. Daarnaast haal je er vaak niets uit: jij kan rondkijken en dan uiteindelijk niets vinden. Resultaat? Een groot schuldgevoel. Wanneer je wel iets vindt dat eigenlijk helemaal niet zo erg is kan het dan ook nog eens voor een hoop overbodige ruzies zorgen. Worstcasescenario vind je wél iets ergs, maar is dat dan echt de juiste manier om het te weten te komen?

Sommige koppels kiezen er bewust voor om elkaar inkijk te geven in hun telefoon. Zolang de regels duidelijk zijn kan het volgens experts geen kwaad. Al is wat privacy willen in je relatie nog steeds logisch en gezond.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.