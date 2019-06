Dit is volgens Google dé interieurtrend van het moment

Ben jij ook uren zoet met Instagram en Pinterest, alleen al door interieurinspiratie op te doen? Je bent zéker niet de enige. Wat jouw smaak ook is, er is één trend die op dit moment met kop en schouders boven de rest uitsteekt.

Je denkt misschien dat een huis vol planten op dit moment dé trend is, maar niets is minder waar. Waar we massaal op zoeken zijn de klassieke interieurdesigns uit de jaren 50.

Fifties

Uit een trendreport van Google blijkt dat we met ons interieur maar al te graag terug in de tijd zouden willen. Dit jaar is er namelijk maar liefst 5000 procent keer meer gezocht naar interieurs in de fifties-stijl dan een jaar geleden. Waar je hierbij aan moet denken? Natuurlijke materialen als teak en eiken, ronde vormen en geometrische patronen. Love it or not?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 50’s Home (@50shomedesign) op 26 Feb 2019 om 10:48 (PST)

Bron: HLN.be | Beeld: iStock, Instagram