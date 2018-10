Met deze 3 interieurtips stoom je jouw huis klaar voor de winter

Misschien wil je er nog niet aan denken, maar de lange donkere winterdagen staan weer door de deur. Dat betekent dat er binnenkort behoorlijk wat uurtjes op de bank worden doorgebracht. Daarom is het de hoogste tijd is om jouw huis extra gezellig te maken.

Lees ook: Deze vouwgordijnen maken jouw interieur warm en huislijk

De druilerige dagen vragen om een flinke dosis gezelligheid in huis. Met de volgende tips krijg je dat voor elkaar en maak je, zonder te veel geld uit te geven, een knusse ruimte van jouw (woon)kamer.

1. Winterse kleuren

Kleurgebruik is één van de belangrijkste sfeerbepalers in huis. Als je een warm interieur wil creëren, is het dus belangrijk om voor de basis de juiste kleuren te kiezen. Het beste kun je beginnen bij een natuurlijke warme tint op de wand zoals taupe, zand of beige. Dit kleurenpalet kun je dan doorvoeren in je accessoires samen met bijvoorbeeld een warme donkerblauw tint, oranje of okergeel.

2. Raamdecoratie

Het is nu tijd om de ruimte verder aan te kleden. Hoewel de winteravonden al donker van zichzelf zijn, is raambekleding in iedere ruimte een must. Dit geeft je kamer extra sfeer. Het is hierbij belangrijk dat je een kleur kiest die goed bij de rest van je interieur aansluit. Vaak kun je een proefstaaltje bestellen in verschillende kleuren om te kijken of de gordijnen bij de kleur van de muur en bank past. Daarnaast zijn er talloze stoffen die jouw woonkamer dat extra warme en rijke gevoel geven.

3. Gebruik de juiste materialen

Dan komen we aan bij de finishing touch. Een woonkamer is niet af zonder accessoires. Denk hierbij aan een gebreid plaid, zachte kussens, planten of een schapenvacht. Aankomend najaar zie je veel velours, goud en hout in de styling terugkomen. Dit geeft dat laatste beetje sfeer. En vergeet vooral de kaarsen niet aan te steken!

Mocht je nou geïnspireerd zijn geraakt om jouw (woon)kamer een winter home make-over te geven? Bekijk dan de aanbiedingen van Leen Bakker en krijg iedere dag tot wel 30% korting op heel veel items.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Leen Bakker