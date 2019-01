Wedding bells: vanaf vandaag kun je je inschrijven voor het nieuwe seizoen van ‘Say Yes To The Dress’

Bruidjes in spé opgelet! Vanaf vandaag kun je je aanmelden voor het nieuwe seizoen van Say Yes To The Dress.

Lees ook: Stap jij in het huwelijksbootje in 2019? Dít zijn de nieuwste trouwtrends

En dat is natuurlijk prachtig nieuws voor alle aankomende bruiden bruidsmeisjes, moeders en schoonmoeders. Stap jij binnenkort in het huwelijksbootje of ken je iemand die binnenkort gaat trouwen? Geef diegene dan als de wiedeweerga op voor Say Yes To The Dress Benelux.

Grootser dan ooit

Als we Fred van Leer mogen geloven wordt dit seizoen grootser dan ooit. Denk aan meer jurken, meer glitter, meer keuze. Kortom: ben je nog steeds op zoek naar je droomjurk? Dan is dit een hele fijne kans, zeg maar gerust een once in a lifetime opportunity. Inschrijven? Dat kan hier.

Benelux

Vlaamse en Nederlandse bruiden in spé kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor het programma waarin ze stijladvies krijgen van de enige echte Randy. Bruidswinkel Koonings in het Noord-Brabantse Deurne is opnieuw thé place to be en het nieuwste seizoen zal in het najaar op televisie verschijnen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock